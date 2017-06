Dnes je spln s jahodovým Mesiacom: Prinesie hádky a búrlivý sex?

Dnes je jahodový mesiac. Neznamená to, že je celý červený ani to, že bude mať tvar jahody, je to len indiánske meno mesiaca počas júnového splnu, ktorý znamená začiatok sezóny jahôd. Je to však vzácny úkaz, ktorý môže vyvolať zvláštne pocity. Mesiac bude zajtra menší ako obyčajne.