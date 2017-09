ŠKANDÁL so zastávkou v centre Bratislavy vrcholí: Teraz zasiahlo mesto!

Zastávku MHD popri električkovej trati na Špitálskej ulici v Bratislave by mohli posunúť od miesta, ktoré pôvodne navrhovali. Na brífingu o tom informoval Bratislavský samosprávny kraj.

Návrh vyvolal námietky

Súčasné riešenie navrhuje zastávku na Špitálskej 33, čo je blízko dočasnej zastávky Kamenné námestie v smere do historického centra mesta. Tento návrh sa však stretol s námietkami od obyvateľov, ktorí na tomto mieste žijú.

Ako dnes uviedol riaditeľ odboru dopravy BSK Ladislav Csáder, zastávku mohli posunúť niekde inde, kde to bude vhodnejšie a bude to mať menej negatívnych vplyvov. Kraj pripomína, že by to mohlo byť napríklad bližšie do historického centra mesta. Budúcu zastávku chce kraj riešiť s Dopravným podnikom Bratislava.

Práce dostali stopku

Stavebné práce na oprave električkovej trate na Špitálskej ulici minulý týždeň v pondelok dočasne zastavili. Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodlo, že stavba opravy električkovej trate nie je povolená v súlade so zákonom, pretože v procese sú viaceré pochybenia.

Riaditeľ odboru dopravy BSK hovorí, že cieľom je čím skôr trať dokončiť. „Chceme odblokovať zastavené stavebné povolenie, aby trať mohli čím skôr dokončiť. Zastavenie je zbytočné a nikomu neprospieva,“ spomenul s tým, že na umiestnení zastávky prevádzka trate nestojí.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vo svojom stanovisku uviedlo, že v tejto veci je iba odvolací orgán, ktorý na základe podnetu občanov rozhodol, že stavebné povolenie nebolo vydané v súlade so zákonom.

"Ministerstvo nenavrhuje technické riešenie ani polohu, kde by mala byť zastávka umiestnená. To je zodpovednosť DPB, BSK a magistrátu. Samozrejme, z pohľadu ministerstva vítame, že všetky strany začínajú hľadať zákonné riešenie, ktoré prispeje k obnoveniu dopravy na tejto trase v čo najkratšom termíne," informovali.

Na stole prokuratúry

Pre zastavenie stavebných prác na električkovej trati podal Dopravný podniku Bratislava podnet, Krajská prokuratúra Bratislava ho postúpila na Generálnu prokuratúru SR. Uviedol to Michal Šurek z bratislavskej krajskej prokuratúry s tým, že DPB o tom informovali. Podnet má preskúmať zákonnosť rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré stavbu zastavilo.

Nové stavebné konanie v prípade opravy trate na Špitálskej ulici oznámi Bratislavský samosprávny kraj vtedy, keď Ministerstvo dopravy a výstavby SR vráti BSK dokumentáciu. „V novom konaní vydá BSK rozhodnutie,“ uvádza kraj vo svojom stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa Lucia Forman.

Dopravné komplikácie

Pre stavebné práce na električkovej trati na Špitálskej ulici od 1. augusta presmerovali električkové linky 3, 4 a 9 obojsmerne. Opravujú úsek od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké nám. – Špitálska. DPB na začiatku odhadoval práce na tri mesiace. Pre zastavenie prác však môžu práce trvať aj dlhšie.

Cieľom opravy je komplexná rekonštrukcia koľajového zvršku a nástupíšť. Projekt rieši opravu dvojkoľajnej električkovej trate bez zmeny smerového a výškového vedenia so zabudovaním antivibračných a protihlukových opatrení. Zhotoviteľom stavby za 2 532 067 eur bez DPH je spoločnosť EUROVIA SK, a.s. DPB bude rekonštrukciu električkovej trate na Špitálskej ulici financovať zo zdrojov Hlavného mesta SR Bratislavy, mesto Bratislava je 100-percentným akcionárom Dopravného podniku Bratislava.