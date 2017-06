Super ženy: Čo dokážu naši vnuci, vieme aj my!

Zatiaľ čo väčšina mladých sa na školu sťažuje, absolventi Univerzity tretieho veku si ju nevedia vynachváliť! „Chcela som študovať už po gymnáziu. Ale skoro som sa vydala, prišli detičky, rodinka… Aspoň na staré kolená som si splnila svoj sen,“ povedala s úsmevom študentka práva Zuzana (64), ktorá zároveň študuje aj psychológiu a zdravý životný štýl.

„Odporúčam to všetkým, viete, niekto má záhradku, niekto turistiku a niekto sa rád učí,“ dodala. Seniori vnímajú školu ako veľké pozitívum. Okrem vzdelania im prináša aj nové priateľstvá. Najstaršou tohtoročnou absolventkou bola 79-ročná Ljuba Macášková. Bývalá chemička, ktorá sa rozhodla študovať dejiny výtvarného umenia, je pôvodom z Ruska. Na Slovensku však žije už 50 rokov.

„Pritiahol ma sem manžel, s ktorým som aj študovala,“ prezradila. A aký recept by ponúkla tým, ktorí chcú ostať vitálni? „Študovala som celý život a vycvičila som svoj mozog. Keďže som aj učila na fakulte, obklopovali ma mladí študenti, a tak som sa aj ja cítila mladá,“ vyznala sa. Do školských lavíc sa v seniorskom veku hrnú hlavne ženy.

„Ja som bol v kolektíve 28 žien sám. Ale sústreďoval som sa na štúdium, už je to iné než za študentských čias,“ zasmial sa Ladislav (62), ktorý sa v mladosti venoval fyzike, ekonómii aj právu a teraz vyskúšal dejiny výtvarného umenia. O Univerzitu tretieho veku je v súčasnosti obrovský záujem. Viac ako 2-tisíc študentov má na výber 39 odborov!

„Pre seniorov to však nie je len o vzdelávaní. Je to spoločenská udalosť, po prednáške idú na kávičku a koláčik,“ povedala Nadežda Hrapková. Milovaných členov rodiny prišli do auly Univerzity Komenského podporiť aj ich najbližší. „Babku som podporoval, študovala telesnú výchovu. Ja sám študujem elektrotechniku. Bavilo ju to, je super, že je na svoj vek stále aktívna,“ povedal vnuk Jolany Jakub.

A čo na to ich mladší kolegovia? „Je super, že robia niečo pre seba a trénujú si mozog. Ja ak nebudem zatrpknutá, tak sa na to tiež dám, je jedno, v akom veku sa človek vzdeláva,“ povedala. „Majú aj viac času pre seba, ak sú motivovaní, tak to pôjde,“ doplnil ju Martin (22).