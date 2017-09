FOTO VIDEO To bol ŠOK! Slovenky ušli pred tornádom, narazili na svetoznámu hviezdu!

Slovenky si chceli posledný deň v New Yorku užiť nákupy a dať si nejaký ten drink. V centre Manhattanu, známej newyorskej štvrte, však nenašli žiadny bar. Preto z legendárnej 5. Avenue odbočili. „Zrazu nás pred nejakým hotelom zastavil bodyguard, že teraz tadiaľ nemôžeme prejsť,“ začala rozprávať Tamara. Vtedy ešte netušili, na koho narazia.

Od úžasu nevedeli, čo robiť

Okrem statných ochrancov tam stálo aj niekoľko paparazzov a pristavený bavorák. Dievčatá nevedeli, čo sa deje. Zrazu z hotela vykráčala neznáma Číňanka. „Boli sme nervózne, museli sme tam čakať a to kvôli úplne neznámej osobe,“ poznamenali. „A zrazu na ňou vyšla Angelina Jolie,“ pokračovali. Okolo ale neboli žiadni ľudia, ktorí by na ňu čakali. Nikto o tom zjavne nevedel.

Keď ju dievčatá uvideli, neverili vlastným očiam. Rýchlo siahli po mobiloch. „Angelina nás zbadala a povedala: Ladies come,“ zasmiala sa Vanda. Keby bodyguardom neukázala, že môžu k nej ísť, nepustili by ich.

Všetky sa s ňou ihneď odfotili. „Bola zlatá. Ale vyzerala ako vosková figurína,“ poznamenala Natália. Podľa jej slov sa známej herečke pri rozprávaní ani len nepohla tvár. Šokujúci zážitok však zďaleka neskončil fotografiou s celebritnou Angelinou.

Dievčatá sa po boku herečky objavili v hľadáčiku paparazzov! Zo zážitku im tak na pamiatku nezostali len „selfie“ fotky, ale aj zábery, na ktorých je vidieť, ako sa fotia so známou celebritou. Samy sa na chvíľu mohli cítiť ako hviezdy. Uznajte sami a pozrite si viac fotografií!

Do New Yorku ich „privial“ hurikán

Kým dievčatá prišli do New Yorku, boli na Miami. Práve vtedy tam bola kritická situácia. Zúril hurikán Irma. Do New Yorku museli preto odísť predčasne. „Prenajali sme si auto, mali sme šťastie, lebo na ďalší deň to už nebolo možné,“ opísala Vanda.

Všade vraj vládol veľký chaos. Evakuácia sa týkala domácich aj turistov. Všetci sa hrnuli do bezpečia. "Každý chcel natankovať, všade boli dvojkilometrové rady, kolóny. Cez Floridu sme išli dva dni," zaspomínali. Cesta, ktorá mala trvať dve hodiny, sa napokon predĺžila na desať. Na pumpách nebol benzín. Tamara sa však napriek chaosu nebála. Bolo jej ale ľúto, že museli z Miami odísť skôr.

Do cieľa dorazili 11. septembra. Paradoxne, počasie bolo krásne, svietilo slnko.

Šťastný koniec

Počas výletu zažila trojica kamarátok mnoho zlých vecí. "Každý deň sa niečo pokazilo. Až v New Yorku nám konečne prialo šťastie," priznala Tamara. Veď urobiť si selfie s jednou z najväčších celebrít sveta sa len tak nepodarí!"Síce by sme radšej stretli Brada Pitta, ale aj Angelina bola super," dodala Tamara na záver.

Americká herečka Angelina Jolie (42) začala s herectvom už ako dieťa. Zviditeľnila sa už v roku 1997 vo videoklipe k singlu Anybody Seen My Baby? od legendárnych The Rolling Stones. Dcéru herca Jona Voighta môžete poznať napríklad z filmov Zberateľ kostí, Narušenie, 60 sekúnd či Lara Croft - Tomb Raider. Herečka tvorila pár s Bradom Pittom, V súčasnosti sa s ním rozvádza. Zosobášili sa v roku 2014.