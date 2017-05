V akom stave je most SNP? Mesto preverilo jeho oceľovú mostovku a prišlo so záverom!

Cieľom magistrátu bolo zistiť úroveň korózie oceľových súčastí vozovky. Mesto má na základe výsledkov odbornej kontroly rozhodnúť o spôsobe rekonštrukcie mosta.

Kontrolovali stav plechu

„Stav plechu oceľovej mostovky je plne funkčný pre jeho ďalšie použitie ako nosného systému plánovanej novej vozovky Mosta SNP," uviedol Marek Papajčík z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.

Diagnostika korózie oceľových plechov pod vozovkou vo vybraných kritických zónach ukázala, že pôvodný plech je vo funkčnom a neskorodovanom stave.

Termín rekonštrukcie je neznámy

Bratislavský magistrát sa rozhodol koncom apríla, v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou a opravou mostovky, preveriť stav Mosta SNP formou sondáže.

Na základe výsledkov tejto odbornej kontroly má mesto rozhodnúť o spôsobe rekonštrukcie mosta. Magistrát však zatiaľ presný termín začatia prác ani ich rozsah neuviedol.

Dve etapy

Mestský poslanec a šéf dopravnej komisie Jozef Uhler tvrdí, že so samotnou rekonštrukciou mosta by bolo ideálne začať v lete. „Vtedy je najnižšia premávka a najmenej to ovplyvní cestujúcich," vysvetlil.

Rekonštrukcia Mosta SNP má dve etapy. Prvou bola revitalizácia podmostia a priľahlých častí mosta, ktorá sa realizovala v priebehu minulého roka. Druhou etapou je oprava samotnej vozovky na moste.

Oprava vozovky sa však podľa magistrátu v minulom roku nerealizovala pre dopravnú situáciu v meste. "Ide o pomerne veľkú a náročnú opravu dôležitého dopravného uzla, ktorá sa bude realizovať po desiatkach rokoch. Preto je v našom záujme, aby táto oprava bola zrealizovaná dôsledne, profesionálne a trvácne," povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.