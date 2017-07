Unikátna oprava mosta po 40 rokoch: Všetci sa báli, čo sa stane

Most SNP začali opravovať prvý prázdninový deň a práce by sa mali skončiť do konca augusta. Počas celej opravy má byť most prejazdný v každom smere, no vždy iba v jednom pruhu.

V rámci prvej etapy opravia cestu na vonkajších jazdných pruhoch. Druhú etapu zamerajú na opravu cesty na vnútorných jazdných pruhoch. Pracovať sa bude aj počas víkendov a sviatkov.

Mesto plánuje vykonať aj komplexnú diagnostiku celého mosta a chce sa ešte pustiť do opravy lávok. Práce vyjdú na 1,5 milióna eur.