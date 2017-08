VIDEO Známy zabávač to povedal naplno: Aha, ako premenoval Dúhový pochod!

Ako aj počas predchádzajúcich ročníkov, myšlienkou pochodu je poukázať na prekážky, ktoré LGBTI komunita zažíva v každodennom živote. Ide najmä o potrebu uzákonenia partnerských zväzkov ľudí rovnakého pohlavia, aby sa v prípade núdze vedeli o seba navzájom postarať, tak ako väčšina.

Zdroj: Tobiáš Petra

Túto myšlienku prišla osobne podporiť aj ombudsmanka Mária Patakyová. Tá zo svojím prejavom dokonca zožala najväčší úspech! “Verejný ochranca práv má vždy stáť na strane tých, ktorých práva sú ohrozované alebo porušované,” povedala Patakyová. “Slovenská republika je v situácii kedy nerešpektuje práva párov rovnakého pohlavia,” upozornila.

Napriek vážnej téme sa Dúhový pochod niesol v príjemnej atmosfére. Návštevníkom hrala na dobrú náladu kapela Puding pani Elvisovej, zabávač Ludwig Bagin zas v snahe odľahčiť vážnosť témy, nazval Dúhový pochod "zatepľovaním Bratislavy". Nik sa neurazil, usmiate tváre všetkých ľudí ocenili trocha expresívne vyjadrovanie moderátora.

Aj polícia si svoju prácu urobila na sto percent. "Policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zabezpečili pokojný priebeh pochodu," uviedla hovorkyňa polície Lucia Mihalíková. Pokojný priebeh Dúhového pochodu nepoznačili žiadne konflikty.

Okrem Dúhového pochodu sa tak ako aj minulý rok konal aj pochod Hrdí na rodinu. Šiesty ročník začal v sobotu o 14.30 hodine pred budovou parlamentu a skončil programom na Hlavnom námestí. Podporilo ho niekoľko stoviek ľudí, dokonca aj s deťmi.

Hlavnou myšlienkou tohto pochodu bolo poukázať na to, že deti dokáže najlepšie vychovať iba muž a žena. "Akcia bude pokojná, bez veľkých slov, nejdeme protestovať, chceme pokojne ukazovať pravdu," uviedol Anton Chromík za Iniciatívu Hrdí na rodinu. Základnou myšlienkou pochodu Hrdí na rodinu, bola existencia iba tradičnej rodiny.

Sexuológ Ivan Kubiš: Je to o tolerancii

Je to minorita, ktorá sa snaží dať najavo, že je tu a hlási sa o svoje práva. Musíme priznať, že čo sa legislatívy týka, Slovensko zaostáva. Avšak zo strany ľudí nastáva pomalý , ale jasný pozitívny posun. Tá tolerancia je lepšia. Je to aj tým, že ľudia majú iné, závažnejšie problémy. Musím ale povedať, že Slovensko je v tolerancii na špici. Sú tu aj krajiny, kde by takýchto ľudí ukameňovali. A to sa u nás rozhodne nestane. Ako lekár, sexuológ sa s touto menšinou stretávam a musím povedať, že sú to takí istí ľudia ako my. Radím im, aby zbytočne neprovokovali, a vtedy aj tí menej tolerantní z nás dokážu s nimi normálne fungovať.