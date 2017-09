VIDEO Verejné osvetlenie môže stáť Bratislavu veľké peniaze! Poslanci sa už obuli do primátora

Bolo to v januári tohto roka, keďže v tom čase už končila 20-ročná zmluva medzi mestom a spoločnosťou Siemens. Poslanci v tom čase teda upozornili primátora Iva Nesrovnala, avšak nič sa nedialo. Nakoniec mesto vypísalo súťaž v skrátenom konaní, s priamym oslovením spoločnosti Siemens.

"My sme samozrejme namietali, pretože nebola vyhlásená riadna súťaž," uviedla na tlačovej konferencii Lucia Štasselová. "Túto našu námietku úrad potvrdil," dodala. Ako doplnila, mesto navyše dostane aj pokutu a to 72-tisíc eur za prvý rok, 140 na dva.

"Ja mám zlú správu pre obyvateľov Bratislavy. Začalo sa správne konanie na udelenie pokuty. Ale nehrozí iba tých 140-tisíc! Tu ide o milióny. Ak primátor nezruší túto súťaž, tak mestu hrozí pokuta 7 miliónov a 29 miliónov na nezmyselnú platbu za nespotrebovanú energiu," rozčúlil sa starosta a mestský poslanec Ján Mrva. "Spoločnosť, ktorá funguje dnes, má príkaz lampy iba odrezávať," rozhorčil sa Mrva. Plnú zodpovednosť, podľa neho, nesie primátor Bratislavy. Ako povedal, každý rok predĺženia nás stojí 5 percent zo zákazky, a to je 72-tisíc eur!

"Riešenie mohlo byť jednoduché. Prevádzkovateľ, ktorým je momentálne Siemens, nemusel čakať až do skončenia zmluvy a potom odovzdať záležitosť mestu, až potom mala prísť súťaž, atď," uviedol Jozef Legény. Úrad, podľa jeho slov, skonštatoval, že podľa daných podmienok mohol súťažné podmienky splniť iba jeden uchádzač a to je súčasná spoločnosť. V prípade už padla aj žaloba, ktorú podal poslanec Gábor Grendel. Ostatní poslanci majú prístup k dokumentom iba pod prísľubom mlčanlivosti!

Verejné obstarávanie na zabezpečenie verejného osvetlenia v hlavnom meste SR Bratislave vyhlásili koncom mája. Suma zákazky na nové osvetlenie je vyše 140-tisíc eur bez DPH a bratislavský magistrát chce s víťaznou firmou uzavrieť zmluvu na 20 rokov. Tender bol už trikrát odložený! Čo na to Úrad pre verejné obstarávanie?

"Dňa 21. júna 2017 vydal úrad rozhodnutie, v ktorom konštatuje porušenie zákona o verejnom obstarávaní zo strany Hlavného mesta SR. To zadalo zákazku napriamo a uzavrelo zmluvu aj napriek tomu, že neboli splnené všetky podmienky pre uplatnenie priameho rokovacieho konania," uviedol Ján Mažgút z Úradu pre verejné obstarávanie.

"Uvedené porušenie zákona o verejnom obstarávaní mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, keďže v prípade použitia otvoreného postupu mohlo svoju ponuku na obstarávaný predmet zákazky predložiť viacero uchádzačov," doplnil. Ako dodal, mesto sa sa voči prvostupňovému rozhodnutiu úradu v zákonom stanovenej lehote odvolalo, pričom druhostupňový orgán, Rada, odvolanie zamietla a potvrdila prvostupňové rozhodnutie, a to 15. augusta 2017. Z letiska v hlavnom meste sa bude lietať do ďalších 3 nových destinácií: Pozrite sa, do ktorých!

"Hlavné mesto SR Bratislava zobralo na vedomie vyššie uvedené rozhodnutie, ale nestotožňuje sa s jeho závermi. Má aj naďalej za to, že boli splnené všetky podmienky pre zákonné použitie priameho rokovacieho konania, čo bolo aj predmetom argumentácie odvolania hlavného mesta voči predmetnému rozhodnutiu," uviedla Zuzana Onufer z Magistrátu Bratislava.

"Podanému odvolaniu nebolo Radou vyhovené. Mesto aj naďalej postupuje striktne v intenciách platnej právnej úpravy a v zákonnej lehote podalo Správnu žalobu na Krajskom súde v Bratislave proti rozhodnutiu o odvolaní. Do rozhodnutia súdu sú vzhľadom na súčasný právny stav veci, akékoľvek jeho komentovanie a interpretácie špekuláciami a zavádzaním," dodala.