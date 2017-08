VIEME PRVÍ Naši turisti sa konečne dostali domov! Na odlet čakali takmer 36 hodín!

Po prvom neúspešnom štarte ľudia nastúpili do lietadla až večer, avšak problém sa objavil opäť. Cestujúcich tak do polnoci umiestnili do hotela. Turisti údajne nemali dostatok informácií. Najprv bol odlet posunutý na nedeľnú 9:00 hodinu, neskôr na 12:30.

"Pôvodne malo lietadlo odletieť o 14.35 hodine z egypstkej Hurghady do Bratislavy. Bohužiaľ, kvôli poruche na lietadle sa tento let nemohol uskutočniť," uviedla hovorkyňa Travel Service Vladimíra Dufková.

Podľa jej slov je o všetkých postarané, turisti dostali na noc náhradné ubytovanie, aj počas dňa im bolo poskytnuté občerstvenie. Turisti majú najväčší problém s neustálym presúvaním. Ešte včera v noci nevedeli, kedy odletia. "Cestujúci nakoniec odleteli o 2.10 hodine dnes ráno a o 6.05 hodine mali pristáť na bratislavskom lestisku," potvrdila nám Dufková.