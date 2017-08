Z Rusoviec do Bratislavy letecky? Ako sa dostať do Čunova či k maďarským hraniciam

Od hovorkyne Dopravného podniku Adriany Volfovej sme sa dozvedeli, že dôvodom je frézovanie vozovky na Balkánskej ulici v Rusovciach. „ DPB zaznamenáva meškanie liniek č. 90 a 91. Dopravu zatiaľ riadia robotníci, nápomocný je aj dispečing DPB ,“ povedala nám Volfová. Čítajte viac SÚŤAŽ Chcete jazdiť v Bratislave zadarmo? Tak fotografujte!

U starostu mestskej časti Rusovce Dušana Antoša sme zistili, že dnes poobede sa už Rusovšania dostanú domov bez problémov. Rovnako každý, kto sa chystá do Čunova či do Maďarska prejde cez Rusovce plynule. „Opravy cesty síce mali podľa oznámenia z magistrátu, ktorý opravu vykonáva, trvať až do 23. augusta, ale práve nám oznámili, že na vozovke končia, “ povedal nám starosta. Popoludní išiel Balkánsku cestu sám skontrolovať.

V utorok by sa robotníci mali presunúť ešte na niektoré autobusové zastávky a chodníky, ale cesta by mala byť už plne prejazdná.