Zdravie Bratislavčanov je v ohrození: Časť mesta zasiahol kontaminačný mrak!

Podľa ministerstva životného prostredia kvalitu podzemnej vody v časti Bratislavy a okolia ohrozujú niektoré znečisťujúce látky z bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni.

"V podzemnej vode boli identifikované hlavne pesticídy, herbicídy, chlórované uhľovodíky a benzén-toluén-etylbenzén-xylén (BETEX) a iné látky," informoval hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.

Rezort neodporúča najmä konzumáciu koreňovej a listovej zeleniny, ktorá bola dopestovaná v týchto lokalitách, rovnako ani pitie podzemnej vody zo studní.

Riziko predstavuje využívanie vody zo studní aj na sprchovanie či kúpanie sa v bazénoch. Ide o neželané dedičstvo z čias socializmu.

Žitný ostrov nie je ohrozený

Podľa rezortu sa znečistenie šírilo desiatky rokov, no unikajúce látky v súčasnosti neohrozujú vodárenské zdroje situované na Žitnom ostrove.

“Podrobný geologický prieskum ministerstvo zabezpečilo už v roku 2015 a výsledky boli zaslané dotknutým obciam, Úradu verejného zdravotníctva a tiež sú zverejnené na webovej stránke MŽP SR,” uviedol Ferenčák.

Rovnako aj mestská časť Vrakuňa, ktorá je kontamináciou najviac postihnutá, pravidelne informuje svojich občanov a niekoľkokrát zvolala aj verejné diskusie.

“V súčasnosti má envirorezort vypracovaný Plán prác, čaká na jeho schválenie a vydanie rozhodnutia Okresným úradom Bratislava. Vyhlásené je verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Je veľmi ťažké určiť priebeh verejného obstarávania. No so sanáciou by sa mohlo začať budúci rok,” dodal Ferenčák.

Zákaz využívania vody zo studní vo Vrakuni platí od roku 2002. Obyvatelia dotknutej oblasti sú informovaní o riziku používať vodu zo studní na pitie a na polievanie.

Mnohí si ich vyhĺbili bez povolenia a používaním kontaminovanej vody zaniesli túto kontamináciu z hĺbky cca 6 m do pôdy.