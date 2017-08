Chystáte sa na huby? Odborníka sme pristihli priamo tam, kde rastú!

Kým na západe je húb menej, lebo nemali dosť vlahy, úplne iná situácia je na východe. „V okolí Košíc som našiel kozáky, dubáky aj nejaké kuriatka,“ pochválil sa Anton Janitor. Zároveň však zdôraznil, že hlavná hubárska sezóna sa začne až koncom augusta a potrvá do októbra.

Pri 30°C huby nerastú

Nesmúťte, ak nenájdete toľko húb, ako minulý rok. Vzhľadom na výčiny počasia na západe nášho územia huby takmer nie sú, pretože nemajú dostatok vlahy. „Huby potrebujú dostatok vody a primeranú teplotu, nemajú rady extrémne teploty a v 30-stupňových horúčavách prestávajú rásť,“ vysvetlil mykológ.

Šťastlivci však nájdu v lesoch rôzne druhy aj teraz. Len pozor, by ste si huby nepoplietli. Napríklad v súčasnosti rastúce modráky, kozáky či plávky s jedovatou muchotrávkou zelenou, ktorá má na svedomí až 90 percent otráv. „Ak vidíte, že huba je okúsaná slimákmi či lesnou zverou, neznamená to automaticky, že je jedlá. Zajace, srny aj slimáky majú iné žalúdky ako my, im to neublíži,“ upozorňuje Janitor.

Stupavský dubák nekupujte!

Nejedlé huby sú často krásne a lákajú, ale sú nebezpečné. Ak aj nie sú jedovaté, sú také horké, že sa nedajú jesť. „Také často predávajú aj pri cestách. Ak si kúpite stupavský dubák, teda horčiak, len veľmi ťažko ho rozoznáte od skutočného dubáka. Jedna takáto huba vám pritom pokazí celý hrniec guláša či polievky,“ varuje skúsený odborník. Zbierať radí len to, čím sme si 100-percentne istí, prípadne s nazbieranými hubami zájsť do hubárskej poradne, ktoré sú v Bratislave, Zvolene, Liptovskom Mikuláši, Prešove aj Košiciach.

Na suchohríby až na jeseň

Ak sa vyberiete do lesa a nájdete len také, ktoré nepoznáte, nekopte do nich, možno príde niekto, kto ich vie použiť. A ak si chcete nazbierať bedle, alebo dubáky a suchohríby do vianočnej kapustnice, vyberte sa na ne až na jeseň, vtedy je ich sezóna.

Kde podľa Antona Janitora rastú huby na jednotku:

Východné Slovensko: 1- až 2

Okolie Košíc: 2-

Sever Slovenska, Liptov: 1 až 2

Stredné Slovensko: 2-

Západné Slovensko: 4