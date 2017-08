FOTO Krásna Zuzana (†24), ktorá sa utopila v Atlantiku: Oceán vydal jej telo!

Slovenské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo dnes úmrtie 24-ročnej Slovenky, ktorá bola od nedele nezvestná v Atlantickom oceáne pri brehoch dovolenkového strediska Point Pleasant Beach v štáte New Jersey.

>>Slovenka Zuzana sa utopila v Atlantickom oceáne: Čo sa dialo tesne pred jej smrťou?<<

"Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, oceán vyplavil na breh telo, ktoré bolo stotožnené s nezvestnou osobou, po ktorej pobrežná stráž predtým vyhlásila pátranie," uviedol pre TASR hovorca rezortu diplomacie Peter Susko.

Podľa regionálneho internetového servera Lavallette-Seaside Shorebeat si Slovenka išla v nedeľu skoro ráno približne o 02.30 h zaplávať spolu s 23-ročným Slovákom.

Podľa miestnej polície ich premohli "ťažké príbojové podmienky" sprevádzané silnými vetrami vanúcimi od severovýchodu. Slovák sa dostal na breh, Slovenke sa to nepodarilo.

Pobrežná stráž spustila pátranie pomocou záchranárskych lodí a helikoptér. Záchranári oznámili, že pátranie prerušili v nedeľu po 22.30 h miestneho času.

"Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine v tomto nanajvýš ťažkom čase," uviedol kapitán Scott Anderson. "Prerušenie pátrania je vždy ťažké rozhodnutie a neprijímame ho ľahko."

