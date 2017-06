Leto primátorov: Kde a za koľko dovolenkujú?

Igor Choma, Žilina

Kam sa chystáte na letnú dovolenku?

Budem s rodinou najprv na Slovensku a potom v zahraničí. Čiže najprv hory a potom more. Tak ako každý rok.

Prečo ste si vybrali toto miesto?

Nekomentujem

Koľko ste ochotný dať za dovolenku?

Nekomentujem

Odradili vás teroristi od zahraničnej dovolenky?

Nekomentujem

Aký je váš vysnívaný letný relax?

Hory a more. A ak zvýši čas, tak na motorke po Slovensku.

Andrea Turčanová, Prešov

Kam sa chystáte na letnú dovolenku?

Zatiaľ neviem, či dovolenku budem tráviť na prešovských kúpaliskách, alebo sa na poslednú chvíľu vyberiem niekde k moru.

Prečo ste si vybrali toto miesto?

Rada chodím k moru, ale zatiaľ som si nevybrala žiadnu dovolenku.

Koľko ste ochotný dať za dovolenku?

Na dovolenky dávam nevyhnutné minimum, u mňa je to maximálne 500 eur na osobu.

Odradili vás teroristi od zahraničnej dovolenky?

Mávam dosť ťažké boje v zastupiteľstve, takže som zvyknutá. (úsmev)

Aký je váš vysnívaný letný relax?

Pri mori, spoznávanie miest a relatívny pokoj. More nech má vlny, lebo rada do nich skáčem a teším sa, keď ma prelievajú. To je super pocit.

Ján Nosko, Banská Bystrica

Keďže banskobystrický primátor odmietol odpovedať na dovolenkové otázky, podľa fotografie na Facebooku možno iba tipovať, že má zrejme silný vzťah k horám a vo voľnom čase rád vyráža na náročné túry. Pred pár dňami zdolal najvyšší slovenský vrch - Gerlachovský štít. Jedna osoba v sprievode horského vodcu zaplatí za takýto zážitok okolo 250 eur.

Richard Rybníček, Trenčín

Kam sa chystáte na letnú dovolenku?

Máme malé dieťa – bábätko, takže toto leto pôjdeme asi do Tatier. Tam mám rád Veľkú Lomnicu, Starú Lomnicu i Nízke Tatry.

Prečo ste si vybrali toto miesto?

Bez odpovede

Koľko ste ochotný dať za dovolenku?

Bez odpovede

Odradili vás teroristi od zahraničnej dovolenky?

Bez odpovede

Aký je váš vysnívaný letný relax?

Veľmi mám rád Slovenský raj a celý stredný a dolný Spiš, Spišský hrad, Levoču, úžasnú dedinku Stratená. Napríklad Žehra je neuveriteľná dedinka, kde je nádherný kostol z 13. storočia s originálnymi nástennými maľbami. Rovnako mám veľmi pozitívny vzťah ku Košiciam a k okoliu Bardejova, k Šarišu s úžasnými drevenými kostolíkmi. Krásne sú malé obce ako Jedlinka alebo Tročany. Aj táto oblasť má obrovské kultúrne a architektonické bohatstvo.

Jozef Dvonč, Nitra

Kam sa chystáte na letnú dovolenku?

Vlani to bola Malorka, tento rok v apríli som bol na Tenerife.

Prečo ste si vybrali toto miesto?

Áno, zvyknem meniť miesta dovoleniek.

Koľko ste ochotný dať za dovolenku?

Cena je bežná v CK, cca 2 000 eur.

Odradili vás teroristi od zahraničnej dovolenky?

Nie, neodradili.

Aký je váš vysnívaný letný relax?

Dovolenka s partnerkou. A môže to byť aj na Slovensku, rád chodím do Terchovej.

Richard Raši, Košice

Kam sa chystáte na letnú dovolenku?

Moja tohtoročná letná dovolenka s rodinou bude tak ako po minulé roky kombinovaná, čiže slovensko– prímorská. Časť dovolenky strávim s manželkou a dcérami u nás doma, niekde na východnom Slovensku. A pôjdeme autom do Talianska alebo do Chorvátska.

Prečo ste si vybrali toto miesto?

Máme radi najmä hory a prechádzky v prírode, rád si však pozriem aj miesta, kde som zvykol tráviť mladosť, napríklad Zemplínsku šíravu.

Koľko ste ochotný dať za dovolenku?

Počítam, že dovolenka ma bude stáť približne 1 500 - 2 000 eur podľa aktuálnej ceny ubytovania na priváte.

Odradili vás teroristi od zahraničnej dovolenky?

Nemám obavy z teroristických útokov. Taliansko aj Chorvátsko považujem za bezpečné destinácie.

Aký je váš vysnívaný letný relax?

Môj vysnívaný relax je byť kdekoľvek tri týždne v kuse.

Ivo Nesrovnal, Bratislava

Kam sa chystáte na letnú dovolenku?

Ešte som sa nerozhodol, s partnerkou zvažujeme viaceré možnosti.

Prečo ste si vybrali toto miesto?

Obľúbenou destináciou je každá, kde môžem byť s rodinou. Radi chodíme k moru, ale na turistiku je najlepšie Slovensko, nádherné slovenské hory.

Koľko ste ochotný dať za dovolenku?

Priemernú sumu, nevyhľadávam super luxusné dovolenky. Pre mňa je dôležité, aby sme sa na dovolenke cítili príjemne, aby sme si oddýchli, niečo pekné zažili.

Odradili vás teroristi od zahraničnej dovolenky?

Neodradili. To by človek nemohol nikde cestovať. Samozrejme, snažíme sa vyberať spomedzi overených a bezpečných destinácií. Určite plánujeme stráviť aj niekoľko dní v slovenských horách.

Aký je váš vysnívaný letný relax?

Slnko a more, ktoré si vychutnávam spolu s partnerkou a deťmi.

Peter Bročka, Trnava

Kam sa chystáte na letnú dovolenku?

Ešte som sa nerozhodol, ale počas leta chcem stráviť pár víkendov niekde na horách na Slovensku. Je veľa miest, kde som ešte nebol.

Prečo ste si vybrali toto miesto?

Také vlastne nemám.

Koľko ste ochotný dať za dovolenku?

Do 1 000 eur.

Odradili vás teroristi od zahraničnej dovolenky?

Aj keď do zahraničia pôjdem skôr v zimnom období, útoky ma neodrádzajú.

Aký je váš vysnívaný letný relax?

Rád by som sa pozrel do Vietnamu a na Nový Zeland.

