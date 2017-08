Babička s opusteným vnukom v slzách: Už si nemusíme požičiavať na jedlo

Milujúca starká Mária si k sebe zobrala vnuka po tom, ako sa šokovaná dozvedela, že má ísť do ústavu. Chlapček s mentálnym postihnutím mal vtedy 4 roky a matka nezvládala jeho výchovu. Tomáš má dnes 16 rokov. Trápia ho choré oči, atypický autizmus aj problémy s obličkou. Jediným šťastím je pre neho babičkina láska. Prvé spoločné roky boli ťažké, no statočná žena výchovu chlapca zvládla na jednotku.

„Láska všetko prekoná. Keď mi je najhoršie a Tomáško sa na mňa usmeje, na všetko zlé zabudnem,“ hovorí, nežne hladiac vnuka. Starosti jej robil najmä zúfalý nedostatok peňazí. „Dôchodok mám 350 eur, k tomu prídavky, príspevok na ošatenie, opatrovné a výživné od chlapcových rodičov. Keď z toho odčítam náklady na byt, elektrinu, vodu, školu, dopravu a lieky, zostane nám asi 80 eur,“ posťažovala sa nám pred mesiacom s tým, že prestravovať sa z takej sumy je takmer nemožné.

Situácia tejto dvojice sa teraz zmenila k lepšiemu. Ich príbeh vyvolal obrovský záujem ľudí ochotných pomôcť. Čitatelia im pomohli finančnými príspevkami v rámci charitatívneho projektu Plus pre ženy. „Taký veľký ohlas som vôbec nečakala. Je to neuveriteľné,“ hovorí dojatá Mária. S ochotou pomôcť sa jej ozvali aj ďalší ľudia.

„Jeden pán ma kontaktoval s tým, že chce Tomáškovi platiť školské obedy. Mesačne ma to odbremení od 30-eurového výdavku, čo je pre mňa podstatný peniaz,“ vysvetlila. Niektorí sa jej s ponukou podporiť ju ozvali osobne. „Som milo prekvapená, koľko je okolo nás dobrých ľudí. Všetkým zo srdca ďakujem,“ povedala zadržiavajúc slzy.

„Hneď sa nám ľahšie žije. Teraz si môžeme dopriať aj Tomáškove obľúbené hrušky a hrozno,“ pochvaľuje si. S najväčšou radosťou však Tomášovi dopraje to, po čom túži najviac. „Vždy sníval o ceste lietadlom. Takže v lete pôjdeme k moru do Talianska a konečne sa mu splní aj želanie o lietaní,“ prezradila. „Áno, už sa veľmi teším. Výšok sa vôbec nebojím,“ doplnil ju so šťastným úsmevom jej milovaný vnuk.