Bambi spod Kráľovej hole má ľudí rád: Zachránili mu život

Bambi si v kolibe rýchlo zvykol. Rozumie si aj s ovečkami, kozami a zajacmi z miestnej minizoo.

„Ani nevieme, či je to srnka alebo jelenček, ale je členom rodiny a aj keď sme ho po vyliečení pustili do voľnej prírody, každý večer sa k nám vráti,“ hovorí majiteľ koliby Andrej Šramko. Srnček rýchlo rastie, asi aj preto, že každé ráno a každý večer poctivo vypije jeden a pol fľaše mlieka.

Bambi sa rád hrá aj s deťmi a pozornosť ľudí si vyslovene užíva. „Je to taká malá herečka či herec, ak je to jelenček,“ smeje sa Šramko, „keď chce mliečko, štuchne do mňa jemne ňufáčikom. a všetci okolo majú zábavu.“ Tá pokračuje aj keď kozičky Miško a Žofka vylezú na strechu koliby. Deti si so záujmom obzerajú nielen ich, ale aj ďalšie zvieratá, ktoré boli kedysi súčasťou rodinných hospodárstiev a dnes ich poznajú len z knižiek.