FOTO Metropola Horehronia si môže vydýchnuť: Pomohla im 21-miliónová investícia

Dlho očakávaný obchvat Brezna smerujúci do Hriňovej sa po rokoch stal skutočnosťou. Cestári dokončili úsek dlhý 2,5 kilometra pred pár dňami. Jeho súčasťou sú mosty, oporné múry a protihlukové steny.

Náklady sa vyšplhali na viac ako 21-miliónov eur. Práce trvali 29 mesiacov. Peniaze čerpali cestári zo štátneho rozpočtu a príspevku z európskych štrukturálnych fondov.

V predčasnom užívaní

Primátor Tomáš Abel povedal, že novinka odbremení dopravu asi na 30 percent. „Tento obchvat je významný najmä pre obyvateľov 5-tisícového sídliska Mazorníkovo,“ vysvetlil. Centru mesta to podľa neho nejako výrazne nepomohlo. „Kamiónová doprava odtiaľ stále nezmizla, stavbu treba dokončiť ako celok. Ale sme vďační aj za túto prvú etapu,“ dodal s tým, že novinka je teraz v predčasnom užívaní a čaká sa na jej oficiálne otvorenie.

Mnohí si ju už vyskúšali a sú z nej nadšení. „Urýchlilo mi to cestu z Valaskej cez mesto o tri minúty,“ potešil sa Tomáš. Spokojnosť netají ani pani Danka, no zároveň dúfa, že je to len začiatok. „Najviac by pomohol obchvat na Horehronie. Veď prejsť križovatku pri námestí na jedenkrát je až zázrak,“ podotkla.

Všetko je o peniazoch

Kedy sa plánuje vybudovanie aj zvyšných dvoch ťahov, sme sa pýtali Slovenskej správy ciest. Hovorkyňa Lucia Karelová vysvetlila, že prvý úsek druhej etapy rieši pokračovanie obchvatu po križovatku smerom na Tisovec. Momentálne sa zabezpečuje príprava a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Začiatkom budúceho roka plánujú podať žiadosť na stavebné povolenie. „Rozpočtové náklady stavby predstavujú 28,5 milióna eur. Realizácia závisí od finančných možností ministerstva dopravy,“ uviedla.

To isté platí aj na druhý úsek v rámci druhej etapy, ktorý má viesť od križovatky ďalej na Horehronie. „V súčasnosti je zabezpečená štúdia realizovateľnosti na celý obchvat mesta Brezno,“ dodala Karelová.