FOTO Objavte originálne hračky: Sú lacné, ale zabavia aj vás!

Dnes sú už veľkou vzácnosťou! Papierové hračky patria podľa kantorky Kataríny Lucinkiewiczovej medzi najväčšie poklady Španej Doliny.

Nič nevyšlo nazmar

Fascinuje ju, že takým primitívnym spôsobom sa pohyblivá postavička dala vyrobiť z krabice od topánok, či nejakej bonboniéry. „Je úžasné, že ľudia vedeli už vtedy recyklovať všetky možné materiály. Nič nevyšlo nazmar. Najmä chudobné rodiny si takýmto spôsobom vedeli neskutočne pomôcť,“ hovorí.

Špaňodolinčania vyrábali hračky z papiera celoročne a tie najvydarenejšie končili v betlehemoch. Z roku 1930 sa zachovali už len dve takéto postavičky – Hajdušník s husličkami a jeho žena Zuza čičíkajúca bábätko. Práve tieto exempláre doniesli nedávno špaňodolinskej učiteľke, aby na nich opravila nedostatky spôsobené časom. Dnes sú už zase v poriadku. „V minulosti ľudia nemali ako počúvať hudbu, preto Hajdušník imitoval hraciu skrinku, pri ktorej si spievali,“ vysvetlila.

Robili to intuitívne

V Španej Doline vznikalo množstvo rôznych figúrok, ktoré si miestni najskôr nakreslili, potom vystrihli a s pomocou šnúrok a hrčiek pospájali. „Možno nevedeli tak dobre kresliť, no robili to intuitívne a s veľkou láskou. Mnohé boli zdeformované, ale o to krajšie,“ povedala. Rodiny trávili spolu pri takejto tvorbe celé hodiny. Rozprávali sa medzi sebou, alebo si spievali. Práve takáto súdržnosť sa podľa nej v súčasnosti vytratila.

V Historickej ľudovej škole Jozefa Mistríka má učiteľka v pláne túto tradíciu oživiť a robiť papierové hračky aj so svojimi žiakmi. „Bude si to vyžadovať viac času, no výsledok stojí za to. Na rozdiel od počítačových hier budú mať deti na konci dobrý pocit, že vytvorili niečo, čo im zostane navždy. Svoje dielo si môžu odložiť a v dospelosti vážiť ako vzácny klenot,“ dodala s úsmevom.