FOTO Sexi fitnesky sa odhalili: Pozrite sa na ne, to len tak neuvidíte!

Ich telá sú tak vypracované, že by im mohla závidieť každá žena. Aj keď nie každému sa páčia vyrysované ženské telá s poriadnymi svalmi, no tieto sú predsa len niečim výnimočné. Vždy je to tak, že najmä muži holdujú posilňovaniu a naberaniu svalovej hmoty.

Krásne baby v posilňovni

No v poslednom období čoraz viac žien stretneme v posilňovni, ktoré chcú vyzerať naozaj dobre. Nerobia im problém ťažké váhy, s ktorými predvádzajú rôzne cviky. Aj keď ide o nežnejšie pohlavie, nechceli by ste ich pravdepodobne nahnevať. Sú skutočne krásne, no pozor, majú aj veľkú silu. O tom sme sa presvedčili na vlastné oči.

Z tanca do posilky

Alžbeta Peťková (33), aktuálna majsterka Európy v kategórii bodyfitnes, je z Rybníka pri Leviciach a aktuálne patrí dnes medzi najlepšie slovenské pretekárky. „Do fitka som sa dostala asi pred desiatimi rokmi, keď som chodievala na skupinové tréningy na veslárskych trenažéroch. Od mala som bicyklovala a lyžovala, na strednej škole som sa venovala dva roky spoločenským tancom, neskôr aerobiku a zumbe,“ vraví Alžbeta, ktorá počas rokov zatúžila ukázať cvičenie v posilňovni a drinu na tréningoch aj na súťažiach. A teraz je úspešná a láme rekordy na rôznych súťažiach.

Cvičí už od škôlky

Viaceré svalnaté baby nám prezradili, že za svoj úspech vďačia dobrému tréningu. „Cvičeniu som sa začala venovať už v škôlke a postupne som pokračovala ďalej. Chcela som mať peknú postavu a preto robím všetko preto, aby som to dosiahla. Trénujem päť krát do týždňa a musím držať stravu. To je veľmi dôležité,“ prezrádza Miška Pavleová (16), ktorá je jedna z najmladších fitnesiek.

Pol kila mäsa na deň

Mimo sezóny si dopraje na čo má len chuť, no akonáhle sa blíži termín súťaže, tak so stravou si musí dať pohov. „Zjem toho dosť či už sladké, alebo slané, ale v miere, aby som veľa nepribrala. Keď však príde sezóna, tak zjem pol kila mäsa na deň. Musím si udržať dostatok bielkovín aj sacharidov. Väčšinou vtedy jem skôr kuracie, morčacie mäso a ryby,“ dodala Miška, ktorá je absolútnou majsterkou Európy vo fitnes medzi juniorkami aj ženami.

Podstata je tvrdosť svalov

Veľkosť bicepsu sa nikdy nemeria u žiadnej fitnesky. Biceps je zaujímavý skôr u kulturistov. „Neznamená to však, že v kulturistike najväčší biceps vyhráva, ale skôr postava, ktorá je najsymetrickejšia a zároveň najlepšie pripravená po stránke vyrysovanosti a tvrdosti svalov,“ povedal nám Boris Mlsna, prezident Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja.

Prejedzte sa k fit figúre

Ak sa vám napriek cvičeniu nedarí dopracovať k štíhlejšiemu a pevnejšiemu telu, chyba môže byť aj vo vašom jedálnom lístku. Čo radí odborníčka na výživu a funkčnú kondíciu Tina Zlatoš Turnerová?

1. Správny jedálny lístok

Jedzte veľa zeleniny a kombinujte ju s proteínmi v podobe rýb, vajíčok, syrov, občas kvalitného hovädzieho, bravčového či morčacieho mäsa. Príjem sacharidov majte pod kontrolou.

2. Čerstvá voda

Vymeňte všetky sladené nápoje, aj light, za čistú vodu.

3. Jednoduchšie jedlo

Vyhýbajte sa sprocesovaným potravinám, teda takým, ktoré majú tri a viac zložiek a sú technologicky spracované. Patria sem mäsové výrobky, komerčné sladkosti aj lacné oleje.

4. Optimálna črevná flóra

Optimalizujte flóru hrubého čreva, pite denne kefír, acidofilné mlieko alebo fermentované potraviny, teda také, ktoré konzervujeme. Pomáhajú organizmu zbaviť sa toxických látok, posilnia imunitu, zlepšia trávenie, dodajú energiu.

5. Zdravé tuky

Nebojte sa tukov v rybách, vo vajíčkach, v avokáde, orechoch či v kokosovom alebo olivovom oleji. Sú dôležité pre hormonálnu rovnováhu najmä u žien a pre množstvo ďalších procesov v tele.

Plus 1 tip

Doprajte si tiež kvalitný spánok a majte pod kontrolou stres a pracovné nasadenie – aj z toho sa priberá! Spite aspoň 7 hodín denne a pracovné problémy si nenoste domov.