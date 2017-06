FOTO Toto ste ešte nevideli: Krehký život, ktorý trvá len týždeň!

Krehký život motýľov, ktorých existencia na tomto svete trvá väčšinou týždeň, nanajvýš dva mesiace, si môžu záujemcovia pozrieť od 1. júla do 15. septembra v športovej hale Liptov Aréna pri Liptovskom Mikuláši.

"Návštevníci na vlastné oči zažijú vyliahnutie motýľa z kukly, jeho kŕmenie až po vypustenie do motýlej záhrady. Nielen deti, ale aj ich rodičov poteší zážitkové učenie o živote 15 druhov exotických motýľov, ktoré budú počas trvania výstavy lietať na ploche 1200 štvorcových metrov," informovala hovorkyňa Tatry Mountain Resorts Zuzana Fabianová.

Samotná expozícia ponúkne podľa nej nevšedný audiovizuálny zážitok so zvukovými efektmi, ale aj s priamym kontaktom motýľa na ľudské telo.

"Motýle objednávame z anglickej motýlej farmy, chodia k nám postupne do skleníkových liahní vo svojom treťom vývojovom štádiu kukiel. Na vyliahnutie musíme striktne dodržať predpísanú teplotu minimálne 27 stupňov Celzia a ideálnu 80-percentnú vlhkosť vzduchu," uviedol Peter Šúr, manažér Liptov Arény. Doplnil, že kukly sa lepia do liahní na dosky kaučukovým lepidlom a po ich vyliahnutí sa každý deň púšťajú do motýlej záhrady.

"Po vyliahnutí majú motýle vlhké zlepené krídla a kým sa im narovnajú, trvá to aj niekoľko hodín. Čo sa týka potravy, tak niektoré druhy ju vôbec neprijímajú, lebo žijú len jeden týždeň, niektoré sa dožívajú aj dvoch mesiacov a živia sa hlavne nektárom z rastlín a dokrmované sú aj prezretým ovocím," vysvetlil Šúr.

Výstava predstaví napríklad najväčšieho denného motýľa Sovookáňa kráľovského alebo modro-čierneho nočného motýľa z čeľade Morfo z tropických pralesov Strednej a Južnej Ameriky.

"Babôčkovité motýle z pralesov juhovýchodnej Ázie zase vyzerajú ako oranžový suchý list. Tieto dokonalé mimikry preslávili motýľa s názvom Kallima inachus. Na obdiv bude aj motýľ vidlochvost a iné," doplnila Fabianová.

