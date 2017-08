Výbuch v bani Handlová: 20 mužov zomrelo, ich nadriadených súdia, tí stále šéfujú podniku

Pri tabuli s menami mŕtvych kolegov na cintoríne zaspomínal na osudný piatok Miroslav Masarik, ktorý výbuch prežil. „Myslím na to každý deň. Veľakrát mi prebehlo hlavou, prečo oni zomreli a ja nie. Asi to tak chcel osud, pretože o deviatej hodine sme mali odviezť materiál na miesto, kde boli moji dvadsiati kamaráti. Neviem, čo mi vnuklo myšlienku, aby som mojim dvom kolegom povedal, aby sme si na desať-pätnásť minút sadli a trošku oddýchli. Možno ten čas nás zachránil, že sme sa tam nedostali,“ hovorí dnes už bývalý baník Miroslav Masarik. Ako spresnil, päť minút pred pol desiatou išiel zistiť, či sa nebudú musieť vyhýbať lokomotíve, ktorá viezla veci pre záchranárov. Prešiel asi stopäťdesiat metrov, keď nastal výbuch. Tlaková vlna ho odhodila o niekoľko metrov a zmietla na zeme, vyzliekla mu kabát, rukavice, zhodila prilbu a odtrhla lampu. „Nebolo vidieť ani na centimeter. Boli to okamihy medzi životom a smrťou. Prišiel som aj o záchranný prístroj, myslel som si, že sa ešte dvakrát nadýchnem a bude koniec. Potom som zacítil vánok z vetrania,“ opisuje Miroslav prvé sekundy po výbuchu.

Keď sa trochu zorientoval, štvornožky v tme po desiatich metroch našiel lampu a podarilo sa mu dostať do bezpečia, kde objavil svojich dvoch kolegov. Spolu pokračovali do depa lokomotívy, kde našli ďalších baníkov a privolali záchranárov. Z podzemia na povrch sa dostal o jedenástej . Zraneného ho previezli do nemocnice.

Ani dlhých osem rokov od tragédie nedokázalo obrúsiť hrany smútku Dane Hincovej, ktorá prišla pri nešťastí o manžela Milana. Zomrel iba niekoľko dní pred plánovanou oslavou 50. narodenín. „Stále to bolí. Stratila som milovaného manžela. Denno denne na neho myslím. V osudný deň mi telefonovala kolegyňa, že sa niečo stalo v bani. O tom, že Milan nežije, som sa dozvedela až o šiestej večer, keď som išla na baňu, pretože mi nedvíhal telefón. Tam mi povedali, že bol veľký výbuch. Vtedy ešte nebolo jasné, koľko mužov zomrelo,“ spomína banícka vdova.

Najväčšie banské nešťastie v novodobej histórii Slovenska vzalo životy 9 baníkom a 11 záchranárom. Obžalovaní boli traja manažéri bane, ktorých okresný súd v Prievidzi v máji 2015 odsúdil na nepodmienečné tresty, proti ktorým sa odvolali. Krajský súd v Trenčíne v marci tohto roku rozsudok zrušil a prípad vrátil na nové prejednanie. „V súčasnosti je dovolenkové obdobie, pričom pojednávanie by sa mohlo uskutočniť v septembri. Zatiaľ však nie je vytýčený termín pojednávania,“ povedal hovorca krajského súdu Michal Turák.

Dvaja obžalovaní dodnes pracujú v riadiacich pozíciach bane, tretí odišiel do dôchodku.