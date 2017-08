Letecké dni na Sliači: Praktické rady, aby ste si ich naozaj poriadne užili!

Od roku 2011 sa dostali letecké dni na Sliači do povedomia celého sveta a radia sa medzi najlepších 5 leteckých dní.

Organizátori ohlásili obrovský záujem divákov, aký tu ešte nikdy do teraz nebol.

Čítajte viac Najväčšia atrakcia: Americký bombardér nahradí francúzska kačica

„Vyzerá to tak, že naozaj padnú všetky diváckej rekordy. Doteraz to bolo za obidva dni asi 120 tisíc ľudí. Vždy bola viac navštevovaná sobota a už teraz môžem povedať, že vstupenky, ktoré sme dali do predpredaja sú vypredané,“ povedal šéf podujatia Hubert Štoksa.

V Sliači v stredu nacvičovali so stíhačkami, ktoré strážia vzdušný priestor nad Slovenskom možnú krízovú situáciu.

„Nič nepodceňujeme. Vieme, čo sa teraz deje vo svete a sme pripravení na všetko. Ubezpečujem návštevníkov, že robíme pre bezpečnosť maximum. Je možné, že stíhačky môžu vyštartovať aj naostro, no to si nikto neželáme,“ dodal.

„Prosíme návštevníkov, aby prišli do Sliača v sobotu aj nedeľu čím skôr, najlepšie už okolo 7 hodiny ráno, pretože každý sa bude musieť podrobiť pri vstupe veľmi prísnej kontrole,“ doplnil.

PRAKTICKÉ RADY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

PARKOVANIE

PARKOVISKO I.

Plochy na parkovanie sa v tomto roku rozšírili. Od Banskej Bystrice sú pripravené parkoviská na upravenej poľnohospodárskej pôde s kapacitou pre asi 4000 motorových vozidiel, na trávnatej ploche s kapacitou asi 5500 motorových vozidiel pri severnej časti oplotenia Letiska Sliač. Parkovacia plocha je prístupná po komunikácii I. triedy číslo 69, pričom plocha parkoviska je 17 ha s približnou kapacitou 9500 motorových vozidiel. Návštevníci sa presunú cca 500 m k vstupnej bráne letiska s názvom Banská Bystrica.

PARKOVISKO II.

Je určené pre návštevníkov prichádzajúcich zo smeru od Banskej Bystrici a je dislokované na upravenej poľnohospodárskej pôde pri severnej časti Letiska Sliač s približnou kapacitou 8000 motorových vozidiel. Návštevníci sa presunú cca 800 m k vstupnej bráne letiska s názvom Banská Bystrica.

PARKOVISKO III.

Je určené pre návštevníkov prichádzajúcich zo smeru od Zvolena a je dislokované na trvalej trávnatej ploche pred obcou Sliač, s približnou kapacitou 5000 motorových vozidiel.

Z Parkoviska III odchádza bezplatná kyvadlová doprava k vstupnej bráne letiska s názvom Zvolen.

PARKOVISKO IV.

Je určené pre návštevníkov prichádzajúcich zo smeru od Bratislavy a je dislokované na trvalej trávnatej ploche pred mestom Sliač, s približnou kapacitou 5200 motorových vozidiel. Návštevníci sa presunú cca 500 m k nástupištu bezplatnej kyvadlovej dopravy.

PARKOVISKO ZŤP

Je určené pre označené vozidlá prevážajúce zdravotne a telesne postihnuté osoby, ktoré sa preukážu platným preukazom ŤZP alebo ŤZP/S. Parkovisko je prístupné zo smeru od Banskej Bystrice a zo smeru od Zvolena, pričom je dislokované na spevnenej betónovej ploche v priestoroch Leteckej základne Sliač.

PARKOVISKO A+M

Je určené pre motocyklistov a autobusovú dopravu prevážajúcu návštevníkov SIAF. Parkovisko je prístupné zo smeru od Banskej Bystrice a zo smeru od Zvolena. Parkovisko je dislokované na spevnenej kombinovanej betónovo-štrkovej ploche v blízkosti železničnej trate.

GRAFICKÝ PLÁN SIAF 2017

AUTOBUSOVÁ LINKA SIAF

Najjednoduchšou možnosťou ako sa zúčastniť na SIAF 2017 a vyhnúť sa stresu zo zápch na cestných komunikáciách, je možnosť využiť Autobusovú linku SIAF 2017.

Je spoplatnená a bude premávať v pravidelných intervaloch zo zastávky, ktorá sa nachádza v blízkosti železničnej stanice v Banskej Bystrici - bude označená logom MLD SIAF, a z autobusovej stanice vo Zvolene (nástupište č. 13).

AUTOBUSOVÁ LINKA SIAF 2017 BANSKÁ BYSTRICA – SLIAČ

Banská Bystrica, žel.stanica – Banská Bystrica, Štadlerovo nábr. - Sliač, letisko

od 8:00 hod. do 11:30 hod. – interval cca 30 min.

od 11:30 hod. do 12:30 hod. – interval cca 60 min.

Sliač, letisko - Banská Bystrica, Štadlerovo nábr. - Banská Bystrica, žel.stanica

od 12:30 hod. do 15:30 hod. – interval cca 45 min.

od 15:30 hod. do 17:30 hod. – interval cca 30 min.

AUTOBUSOVÁ LINKA SIAF 2017 ZVOLEN – SLIAČ

Zvolen, AS – Zvolen, Západ obchvat – Sliač, MÚ – Sliač, letisko

od 8:30 hod. do 11:30 hod. – interval cca 30 min.

od 11:30 hod. do 12:30 hod. – interval cca 60 min.

Sliač, letisko - Sliač, pomník - Zvolen, EUROPA SC – Zvolen, AS

od 12:00 hod. do 15:00 hod. – interval cca 60 min.

od 15:00 hod. do 17:30 hod. – interval cca 30 min.

AKO SA DOSTANETE NA SIAF

AUTOM A MOTOCYKLOM

Budete nasmerovaní z jednotlivých príjazdových smerov – Banská Bystrica (sever), Košice a Krupina (východ a juh), Bratislava po rýchlostnej ceste R1 (západ) na jednotlivé parkovacie plochy smerovými tabuľami s nápisom „MLD SIAF - LETECKÝ DEŇ" a informatívnymi prevádzkovými značkami s dodatkovou tabuľkou „P – LETECKÝ DEŇ", ktoré budú osadené pred každou zmenou smeru jazdy.

Ak prichádzate na Medzinárodné letecké dni SIAF 2017 od severu – Donovaly, Šturec, Brezno, využite odbočku pri OC Tesco a ďalej pokračujte v smere OBI - ČS Slovnaft - nadjazd nad R1 križovatka pri predajni Sk auto s. r. o. I/69xZvolenská cesta a ďalej po ceste I/69 na Parkovisko II. alebo Parkovisko I. (podľa dopravnej situácie a naplnenia parkovacích plôch).

Ak prichádzate na Medzinárodné letecké dni SIAF 2017 od západu - Bratislava (po rýchlostnej ceste R1) využite výjazd na cestu I/66 pri obci Kováčová a následne po ceste I/69 pokračujte na Parkovisko IV. V prípade vytvárania dopravnej zápchy na rýchlostnej ceste R1 pri obci Kováčová je možné pokračovať po rýchlostnej ceste R1 na Banskú Bystricu a použiť výjazd z rýchlostnej cesty R1 na čerpaciu stanicu OMV Badín (Odpočívadlo Badín) alebo výjazd z rýchlostnej cesty R1 na Kremničku (pri soche pred B. Bystricou) odkiaľ budete nasmerovaní na Parkovisko II. alebo Parkovisko I.

Ak prichádzate na Medzinárodné letecké dni SIAF 2017 od východu – Detva cesta I/16, Krupina cesta I/66, ktoré sa spájajú na križovatke Neresnica vo Zvolene je potrebné použiť južný obchvat mesta Zvolen, t. j. cesta I/16 v smere na Bratislavu a následne cesta I/66 v smere na Banskú Bystricu. Na križovatke pri obchodnom centre METRO odbočíte z cesty I/66 na cestu III/2460 smer Zvolen Rákoš a pokračujete až po odbočku na cestu I/69 smer Sliač a na Parkovisko III.

NIEKOĽKO DOBRÝCH RÁD:

Dodržiavajte určené smery príjazdov na jednotlivé parkovacie plochy a tým minimalizovali vytváranie dopravných zápch na prístupových komunikáciách.

Vozidlá uzamkli a zároveň zabezpečili vozidlo proti krádeži;

Vo vozidlách nenechávajte cenné predmety, pretože parkovacie plochy nie sú usporiadateľskou službou strážené.

VLAKOM

Ak sa rozhodnete prísť na Medzinárodné letecké dni SIAF 2017 vlakom odporúčame vystúpiť na železničnej stanici Banská Bystrica, Sliač alebo Zvolen. Zo stanice Banská Bystrica a Zvolen bude premávať v pravidelných intervaloch Autobusová linka SIAF 2017. Odchody a príchody vlakov si môžete zistiť prostredníctvom internetového cestovného poriadku.

BICYKLOM

Pre tých, ktorí sa rozhodnú využiť k návšteve Medzinárodných leteckých dni SIAF 2017 dopravu bicyklom, budú vyhradené miesta pri vstupných bránach v areáli letiska. Na tomto mieste si môžete odložiť a uzamknúť svoje bicykle. Táto plocha však nebude špeciálne strážená.

TAXÍKOM

Pre tých, ktorí vystúpia na vlakovej stanici Sliač a Zvolen bude pripravená možnosť využiť aj prepravu taxíkom, Air Taxi Slovakia. Taxíky budú označené a budú pristavené pred vlakovou stanicou. Na prepravu budú použité viackapacitné taxíky. Taxíky sú pripravené aj na prevoz rodín s kočíkmi a prevoz osôb zdravotne a telesne postihnutých. Bližšie informácie a rezervácie na čísle Air Taxi Slovakia - 0944 008 111,0905891958,0911555080.

VSTUPENKY

JEDNODŇOVÁ OBYČAJNÁ VSTUPENKA - (CENA VSTUPENKY NA MIESTE PODUJATIA)

Sobota, 26.8.2017 - 14.- €

Nedeľa, 27.8.2017 - 14.- €

JEDNODŇOVÁ ZĽAVNENÁ VSTUPENKA: OD 6 DO 15 ROKOV (DETI DO 6 ROKOV MAJÚ VSTUP ZDARMA, ROK NARODENIA 2011)

Sobota, 26.8.2017 - 7.- €

Nedeľa, 27.8.2017 - 7.- €

JEDNODŇOVÁ ZĽAVNENÁ VSTUPENKA ZŤP / ZŤP-S - SPRIEVOD ZDARMA

Sobota, 26.8.2017 - 7.- €

Nedeľa, 27.8.2017 - 7.- €

JEDNODŇOVÁ ZĽAVNENÁ VSTUPENKA PRE DÔCHODCOV NAD 62 ROKOV

Sobota, 26.8.2017 - 7.- €

Nedeľa, 27.8.2017 - 7.- €

VIP VSTUPENKA ZAHŔŇA:

Parkovanie v areáli letiska - vstupné do sektoru VIP - sektorové VIP toalety - miestenkové sedenie - konzumné - suveníry - welcome drink

Sobota, 26.8.2017 - 50.- €

Nedeľa, 27.8.2017 - 50.- €

Parkovné - zdarma

Kyvadlová doprava z parkovísk - zdarma

Atrakcie v rodinnej a detskej zóne vrátane X-BOX - zdarma

ČO NEBRAŤ NA SIAF A ČO JE ZAKÁZANÉ?

Zakázaný vstup so zvieraťom.

Zakázaný vstup s balónmi, modelmi lietadiel a predmetmi schopnými samostatne sa vznášať a letieť.

Zakázaný vstup s bicyklom, resp. iným motorovým, alebo nemotorovým vozidlom pohybujúcim sa pomocou ľudskej či zvieracej sily. Pri vstupných bránach v areáli verejného leteckého podujatia sú pripravené nestrážené priestory na odkladanie bicyklov.

Zakázaný vstup s alkoholickými nápojmi.

ZAKÁZANÉ PREDMETY

Strelné zbrane: akákoľvek zbraň, z ktorej môže byť vystrelený náboj s použitím sily výbuchu, tlaku vzduchu alebo plynu, vrátane štartovacích a signálnych pištolí.

Nože a rezné nástroje: vrátane šablí, mečov, rezačov, loveckých nožov, suvenírov, pomôcok pre ručné bojové umenie, profesionálneho náradia a iných nožov s dĺžkou 6 cm a viac, resp. nožov, ktoré sú zákonom považované za nelegálne.

Palice: obušky, drevené obušky, baseballové palice a pod.

Výbušniny, munícia, zápalné látky, korozívne látky: akákoľvek výbušnina alebo zápalné komponenty, ktorých samovoľná aktivácia alebo aktivácia v spojení s inými predmetmi môže spôsobiť výbuch alebo oheň. Tieto zahŕňajú výbušné látky, výbušné kapsule, ohňostroj, petrolej, iné zápalné látky, munícia a pod., alebo akákoľvek kombináciu týchto látok a materiálov. Ďalej akékoľvek korozívne či toxické látky, vrátane plynov, buď stlačené alebo nestlačené.

Ochromujúce alebo omračujúce prostriedky: všetky druhy slzných plynov, omamné plyny, podobné chemické látky a plyny, ktoré sú v pištoliach, kanistroch, alebo iných kontajneroch a iné ochromujúce pomôcky, akými sú elektronické omračujúce/šokujúce zariadenia.

Iné predmety: (napr. drviče ľadu, horolezecké pomôcky, britvy, predĺžené nožničky), hoci sa bežne nepovažujú za smrteľné zbrane, ale môžu byť použité ako zbrane.