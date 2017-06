MÓDA Z ULICE: Ženy z Banskej Bystrice a Zvolena ukázali nohy aj originálne kúsky!

Jana (18), Zvolenská Slatina, študentka. U mňa vyhráva elegantný štýl. Roztrhané rifle, vyťahané tričká a podobné veci nemusím. NÁZOR STYLISTKY: Módna blúzka by dobre vyzerala s úzkou sukňou alebo šortkami. Takto je to veľmi bábikovské. Janka si to môže dovoliť, ale s inými topánkami-balerínami, alebo lodičkami telovej farby. Namiesto nadrozmernej tašky odporúčam čosi menšie. Podľa príležitosti listovku alebo štvorcovú kabelku s uchom.

Autor: Eva Štenclová