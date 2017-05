Most je našou jedinou záchranou! Tak nám ho neberte

Most postavili pred dvoma rokmi a zmenil katastrofálnu dopravu. Cesta do Vrania je taká úzka, že prejsť po nej má problém aj autobus. Keď sa na hlavnej kysuckej ceste stala nehoda, celú dopravu presmerovali cez Vranie.

Nakoniec sa aj zrútil svah pod cestou a situáciu vyriešila až Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá tam postavila oceľový most. Využívala ho pri výstavbe D3. Národná diaľničná spoločnosť ho však už nepotrebuje a chce ho rozobrať.

„V súčasnosti je ponechanie na dlhší ako zazmluvnený čas, teda do 30. júna, zamietnuté,“ uviedla Michaela Michalová, hovorkyňa NDS. Obyvatelia sa toho hrozia. Spísali aj petíciu, ktorú podpísalo viac ako 1 000 ľudí. „Tento most je našou záchranou, neviem si predstaviť, ako budeme bez neho fungovať. Uľahčuje nám cestu do práce, ale aj deťom do školy,“ rozhorčene povedal obyvateľ Vrania Peter (48). Most je totiž skratkou na hlavnú cestu do Žiliny.

Keď ho rozoberú, cesta sa im predĺži o zhruba 20 km. Mesto Žilina, ako aj župa chcú o moste rokovať s ministrom dopravy. Navrhujú, aby ostal zachovaný aspoň počas dostavby diaľničného úseku Brodno – Kysucké Nové Mesto. „Vzhľadom na nevyhovujúci stav predmetného mosta a zosuv na brehu rieky Kysuca bude premostenie po skončení sanačných prác demontované,“ uzatvára však Karolína Ducká, hovorkyňa ministerstva.