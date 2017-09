VIDEO Miška (1,5) podľa polície týrala mama s druhom: Napriek rozhodnutiu súdu sa žena usmievala!

25. septembra 2017, 17:30 aktualizované Tip redakcii

Polícia to potvrdila: malého Miška týrala matka so svojim priateľom. Obaja sa dnes postavili pred sudkyňu, ktorá rozhodovala o ich vzatí do väzby. Matka Veronika síce všetko oľutovala a sľubovala, že sa polepší, sudkyňu to však neobmäkčilo. Pred súdom bol aj malý Miško s babkou, ktorá sa teraz o neho stará.

Obaja Ján a Veronika skončili za týranie vo väzení. Autor: archív FB