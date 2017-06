Panika v Lučenci: Vystrašení ľudia utekali z bytov!

Horieť začalo v kuchyni bytu mladej rodinky s malým bábätkom, no tí našťastie neboli v byte, ale na prechádzke vonku. „Kuchyňa je celá zhorená a dym je aj na chodbách paneláku. Neradíme tam chodiť teraz a tí čo ostali dnu si musia pozatvárať všetky okná,“ povedali hasiči.

Podľa prvotných správ má byť na príčine požiaru, ktorý sa rozšíril na najvyššom poschodí paneláku, digestor. „Zdá sa, že naozaj horelo od digestora, ale musí sa to vyšetriť,“ potvrdili hasiči.

Obyvatelia vchodu museli čakať takmer dve hodiny, kým sa mohli opäť dostať do bytov.

„Ešte šťastie, že nezačalo horieť v niektorom z bytov na nižších poschodiach, lebo to by dopadlo oveľa horšie ak by sa požiar šíril smerom hore do ďalších bytov,“ hovorili obyvatelia vchodu a len so zatajeným dychom sledovali, ako hasiči robia svoju ťažkú prácu.

Aby sa skôr dostali do bytov, naštartovali hasiči aj ventilátor, ktorým rozptyľovali dym v chodbách a nafukovali čerstvý vzduch.