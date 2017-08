Kolegovia mladého Žilinčana, ktorý sa zranil pri skoku do mora v Grécku: Mišo, ty sa k nám musíš vrátiť!

Vždy usmiaty a dobre naladený Michal (25) pravidelne chodil do práce s nadšením a zanietením. Pred odchodom na dovolenku sa s kolegami rozlúčil s tým, že sa na nich opäť teší, keď sa vráti.

Kolegom ani vo sne nenapadlo, že posledný deň dovolenky sa Michalovi stane osudným.

Pečie najlepšiu pizzu

„Veľmi nás to šokovalo. Nevieme sa z toho spamätať a chceme, aby sa Michal k nám vrátil do práce. V našej reštaurácií robil najlepšiu pizzu a málokto vedel takú peknú pizzu upiecť,“ vraví spolumajiteľ Peter Šubert (41).

Bezkonfliktný a priateľský

Michal pracujoval vyše pol roka od zrodu otvorenia reštaurácie v centre Žiliny a podľa jeho kolegov je bezkonfliktný a veľmi priateľský. „Držíme mu všetci palce a tešíme sa na neho. Chceme, aby sa k nám čo najskôr vrátil, bez neho nám je tu smutno,“ hovorí kolegyňa Mirka (40).

Ostal nehybne ležať

Nešťastie sa stalo v letovisku Katerini Paralia na brehu Egejského mora. Bolo to presne v deň odchodu domov.

Kamaráti Tomáš a Michal sa išli ešte naposledy okúpať. Keď Michal skočil z móla do vody, nasledovali scény ako zo zlého sna. Na hladine ostalo jeho nehybné telo. Kamarát ho spolu s ďalšími ľuďmi hneď vytiahli na breh k mólu a okamžite volali zdravotnícku pomoc.

Rodičia bdejú pri jeho lôžku

Mladíka vo vážnom stave previezli do nemocnice. Obaja rodičia sa vybrali za Michalom, do Grécka dorazili deň pred vážnou operáciou. Chlapcovi vložili do oblasti krčných stavcov výstuhy, aby mohol samostatne dýchať.

Prognózy si však lekári nedovolia v súčasnosti hovoriť nahlas, ale pri veľkom optimizme dúfajú, že v horizonte niekoľkých rokov Michal možno bude môcť pohnúť rukou či niektorým prstom.

Prevoz bude veľmi drahý

Dnes ešte nie je jasné, ako dlho bude Michal v nemocnici v Grécku a kedy ho prevezú domov. Isté je len to, že letecký prevoz s lekárom a so špeciálnym vybavením bude veľmi drahá záležitosť. Rodina je však zúfalá, pretože ak si prevoz budú musieť hradiť sami, tak ich to zruinuje.