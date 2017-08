VIDEO Lákajú už na pohľad: Pozor však! Ak sa na ne ulakomíte, riskujete!

Málokto si pri pohľade na chutné a najmä zdravé ovocie z lesa odoprie jeho lahodnú chuť, zato zber s radosťou prenechá iným. Veď jednoduchší variant stojí s vedierkom priamo pri ceste. Našim autom sme sa teda vybrali zo Žiliny do Liptovského Mikuláša. Prvých predavajúcich sme objavili hneď na odpočívadle v Kraľovanoch.

Predávajúca dostala strach

Tvárili sme sa, ako bežní kupujúci. Pani v stredných rokoch sa nám snažila vysvetliť, že jej čučoriedky a maliny pochádzajú zo slovenských hôr. Keď sme sa jej začali viac vypytovať odkiaľ sú a či majú povolenie, žena dostala strach a začala hneď do auta baliť ovocie. "Je čas obeda a tak ideme preč," povedala, nasadla do auta a plnou rýchlosťou išla preč. No ďalší tovar, ktorý mala na druhej strane nechala tam.

Povolenie nemá, lebo je to problém

Presúvali sme sa teda autom ďalej a hneď na druhej odbočke sme objavili mladíka, ktorý ponúkal maliny a čučoriedky. "Máme čučoriedky po 5 a po 6 eur za liter. Predávam väčšinou na tržnici, no keď niečo ostanem, tak predám popri ceste," vraví mladík, ktorý na našu otázku či má povolenie predávať, zbystril pozornosť a začal byť trocha nervózny. "Povolenie nemám, lebo je to problém. V obci a na tržnici vám dajú, ale keď chcete predávať popri ceste, tak to vám povolenie nik nedá, taký je zákon," dodal.

VIDEO: Pavol Konštiak

Najprv milá, potom agresívna

Naša cesta pokračovala ďalej a pár kilometrov pred Ružomberkom sme objavili ďalšiu slečnu, ktorá mala na parkovisku odstavenú dodávku, v ktorej mala čučoriedky, maliny a dokonca aj huby. Zo začiatku bola milá, snažila sa nám ponúknuť čučoriedky a tiež lesné a záhradné maliny. Na otázku či má povolenie na predaj bola hneď agresívna a začala hneď všetko baliť. "Ak budem niekde v novinách, tak budete mať problém," vyhrážala sa nám mladá slečna.

Pokuta do 66 eur

V bežných hospodárskych lesoch je síce zber lesných plodov povolený, no zberači nesmú rastliny poškodzovať. Ešte prísnejšia je situácia v národných parkoch a ďalších územiach s tretím a vyšším stupňom ochrany, kde je zber úplne zakázaný. Nelegálnemu zberačovi môže strážca prírody udeliť blokovú pokutu do výšky 66 eur a zobrať náradie na zber.

Potravu berú zvieratám

Strážcovia prírody majú so zberačmi každoročne problémy. "Nielen, že porušujú zákon, ale navyše poškodzujú les a berú potravu zvieratám," uviedol Juraj Žiak z Národného parku Veľká Fatra. Policajti vraj kontrolujú, či predajcovia majú rozhodnutie na zvláštne užívanie cesty. To vydáva Krajský úrad pre dopravu a pozemné komunikácie. Rozhodnutiu predchádzajú dve stanoviská správcu cesty.

Policajti okamžite konajú

Prvé vydáva Slovenská správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Druhé stanovisko pre cestu prvej triedy Krajský dopravný inšpektorát, ak je to cesta druhej až štvrtej triedy, tak Okresný dopravný inšpektorát. Ak predajca takéto rozhodnutie nemá, policajti s ním okamžite spíšu oznámenie. To pošlú na správne konanie na príslušný cestný správny orgán.

Môžete skončiť v nemocnici

Hoci ovocie vyzerá lákavo a je lacnejšie ako v riadnom obchode, hygienici ho kupovať neodporúčajú. Prepravky s čučoriedkami, i rozkrojené melóny sú totiž vystavené priamemu slnečnému svetlu a špine z cesty. Namiesto blahodárnych účinkov na organizmus sa môžu po ich konzumácii dostaviť zdravotné problémy a namiesto toho, aby ste trávili príjemnú dovolenku, budete musieť tráviť niekoľko dní na infekčnom oddelení v nemocnici. "Začínajúce hnilobné procesy v ovocí môžu vyvolať nielen hnačky a črevné kŕče, ale aj poškodenie pečene, obličiek a sleziny," varuje lekár Ján Podbrezný.