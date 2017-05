Rodina na kolenách! Malá Terezka nepočuje, ale vidí mamine trápenie aj otcov boj s rakovinou

Terezka sa narodila, keď bola Jana len v 6. mesiaci. Vážila iba 860 gramov a lekári jej zistili viac vážnych diagnóz. Má detskú mozgovú obrnu, poruchu pozornosti a nepočuje. Dievčatko, ktoré stále nosí plienky, potrebuje nepretržitú opateru. Jana preto nechala prácu a ostala pri dcérke na opatrovateľskom príspevku. Kým otec rodiny pracoval, ako-tak sa dokázali pretĺkať.

No prišla ďalšia rana. „Manžel je práceneschopný, chodí na chemoterapiu, bojuje s rakovinou,“ smutne hovorí Jana. Príjem rodiny sa tak stenčil na 610 eur mesačne. Navyše, pre choroby sa dostali do dlhov. Štát im síce prispel sumou 6-tisíc eur na auto, no na doplatok do 8-tisíc eur si museli požičať. Ďalšie dlhy prišli po tom, ako Terezke voperovali ušný implantát.

Vďaka nemu počuje, no súčiastky naň sú drahé a nie všetko prepláca zdravotná poisťovňa. Napríklad za opravu prístroja dala rodina 730 eur a poisťovňa im preplatila 510 eur. O ťažkej situácii dievčatka je poisťovňa informovaná a rodine vychádza v ústrety.

„Ešte v roku 2012 sme schválili úhradu kochleárneho implantátu v hodnote viac ako 30-tisíc eur. Kúpili sme ho a v tom istom roku ho mala implantovaný,“ informoval hovorca Dôvery Matej Štepianský. Vlani v apríli dostali žiadosť o preplatenie nákladov spojených s opravou prístroja v hodnote 510 eur. „Aj túto žiadosť sme schválili a zaplatili. Ak sa prístroj pokazí po uplynutí záručnej lehoty, náklady na opravu hradíme,“ doplnil Štepianský.

Okrem splácania dlhov trápi pani Janu aj liečebný pobyt malej Terezky. Poisťovňa ho uhrádza len raz do roka. „Pre dcérku by však takéto pobyty boli vhodné aspoň päťkrát do roka,“ dodáva Jana, ktorá za trojtýždňový pobyt dopláca 400 eur. Liečebný pobyt je luxus, ktorý si rodina bez pomoci nemôže dovoliť.