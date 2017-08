Situácia sa pre Strečno dramatizuje: Turistov tam napočítate na jednej ruke

Na skalnom brale s hradom Strečno býval ešte Matúš Čák Trenčiansky. Prebehli pri ňom boje počas SNP a roky z neho dokonca ťažili vápenec. Geológovia bralo kontrolujú už viac ako 30 rokov, k prvej sanácii došlo ešte v roku 1984. Zrútenie nestabilného bloku však neznamená, že skala je už stabilizovaná.

„Je tam ešte veľa nebezpečných častí, o ktoré sa treba postarať. Odhalenie sa stalo mimo našej sanácie, čiže sme to zistili v čase poslednej uzávery. Hlavne, že sa tento problém odhalil,“ povedal nám projektový manažér Branislav Prelovský, ktorý dodal, že v najbližších dňoch odvezú štrk z cesty, ktorý mal zabrániť poškodeniu cesty, keď horolezci strhli takmer stonový balvan.

Pre motoristov je tu však dobrá správa. Po odvolaní mimoriadnej situácie v obci Strečno bude cesta I/18 v Strečnianskej úžine prejazdná už v sobotu 29. júla o 12.00 hodine!

Hrad ohrozený nie je

Starosta Strečna tvrdí, že samotný hrad v súčasnosti ohrozený nie je. Pri sanácii hradného brala pod Strečnom robotníci zistili, že problémy má aj samotný hrad, niektoré jeho časti sú tak zvetrané, že ak by sa so záchrannými prácami nezačalo hneď, o hrade Strečno by sa deti učili už len z učebníc.

"Uzavretá cesta pod Strečnom veľmi komplikuje prácu všetkým záchranných zložkám. Doteraz museli všetky vozidlá, záchranárske nevynímajúc, využívať obchádzky cez Terchovú, čo znamenalo predĺženie prevozu o zhruba 70 km a samozrejme zvýšenie dojazdových časov o zhruba hodinu. Vplyvom uzávierky cesty pod Strečnom nebol ohrozený ľudský život," vraví Kvetoslava Kirchnerová, PR špecialista skupiny Falck.

Musia využívať obchádzky

Úsekom, ktorý spája západ a východ Slovenska, prejde denne vyše 30 tisíc vozidiel. Teraz musia všetky vozidlá využívať obchádzky, okrem záchranných vozidiel. Tie už tretí deň s výnimkou idú cez Strečno. „Robili sme na skúšku bezpečný transport pacienta na uzavretej ceste pod skalným bralom v obci Strečno a dopadlo to dobre. Teraz všetky záchranky sa dostanú rýchlejšie zo Žiliny do Martina a späť,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ vedúci operátor záchrannej služby Viliam Sládek.

"V poslednom období sme na žilinskom stredisku leteckej záchrannej služby zaznamenali mierny nárast požiadaviek o letecký transport pacientov predovšetkým na trase FN Žilina – UN Martin. Vzhľadom na to, že túto trasu lietame zriedkavejšie, je možné, že spomínané letecké prevozy pacientov majú určitú spojitosť s uzavretím cesty pod Strečnom a teda s obmedzeným pozemným transportom pacientov," hovorí Zuzana Hopjaková, PR manažér a hovorca AIR - TRANSPORT EUROPE.

Nápor turistov ide cez Terchovú

Nápor vozidiel najviac pociťuje Terchová cez ktorú húfne prechádzajú osobné, ale i nákladné autá, nevynímajúc autobusy. „Uzavretie Strečna je problémom najmä pre regionálnu tranzitnú dopravu. V smere na Terchovú sa tvoria kolóny a vodiči idú krokom,“ tvrdí šéf Výskumného ústavu dopravného Ľubomír Palčák. Pre stále sa odlamujúce skaly z brala dokonca vyhlásili zákaz splavovania Váhu.

Pltníci sú v strate

Úlomky skál padajú aj do rieky. Plte na Váhu, ktoré sú jednou z najväčších turistických atrakcií Strečna, sú úplne vyradené z prevádzky. „Pri hodnotení doterajšieho stavu je 50-percentný pokles návštevnosti. Dopad to má nielen na ekonomiku spoločnosti, prevádzkujúcej túto atrakciu, ale aj na sezónnu zamestnanosť pltníkov, ktorí sú prevažne miestni občania,“ informoval projektový manažér obce Pavol Albrecht.

Penzióny zívajú prázdnotou

Problémy však zaznamenali aj reštaurácie a miestne penzióny. „Máme takmer prázdno, turisti k nám vôbec nechodia. Každým rokom v týchto dňoch máme tak preplnené, že nie je možné ubytovať ďalších turistov," smutne vraví miestna čašníčka.

Hrad Strečno je v prevádzke

Pre uzavreté Strečno si ľudia myslia, že aj hrad je uzavretý, no nie je to vôbec pravda. „Z dopravných značiek sú turisti pomýlení, hlavne si myslia, že je zatvorený aj hrad. Týmto chceme dať ľuďom na vedomie, že hrad je plne otvorený a každého tu radi privítame,“ vraví Štefan Oberta, ktorý vyberá parkovné pod hradom.

Pobúrení Oravci

Obchádzkové trasy najviac postihlo Oravu. "Čaká nás skvelá budúcnosť. Potom ako sa pán Fico a Smeráci prvýkrát previezli po kysuckej magistrále, na druhý deň padlo bralo zo Strečna. Na tretí deň na to pán Podmanický vykrikoval, že cez Kysuce nepustia nákladnú dopravu. Viac ako týždeň sa zamýšľam nad tým, že by sme konečne mohli aspoň na čas takejto mimoriadnej situácie plnohodnotne využívať cestu medzi Oravou a Kysucami, ktorú nám tu chválabohu postavil Dzurinda a jeho vláda. Za čo mu samozrejme ďakujeme. Ale je smutné, že smeráci , na čele s krajským šéfom smeru nám ju nechcú dovoliť plnohodnotne využívať," zamýšľa sa starosta oravskej obce Mútne Marián Murín.