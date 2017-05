Zúfalá Ľudmila: Zomrel mi partner, štát nechce dať deťom sirotské!

Keď mladá vdova požiadala Sociálnu poisťovňu o sirotské pre Martinku (4) a Adamka (2), zostala ako obarená. List, ktorý jej prišiel z ústredia poisťovne, ju poriadne šokoval.

Poisťovňa najskôr Ľudmile oznámila, že musí čakať dva až tri mesiace, no potom jej prišlo listom rozhodnutie, ktoré by ani vo sne nečakala. „Sirotský dôchodok mi zamietli. Odôvodnili to tak, že zosnulý rodič nepoberal ku dňu smrti starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok ani invalidný dôchodok a nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok,“ hovorí Ľudmila.

Problém spôsobilo dôchodkové poistenie

Nešťastný Martin podľa Sociálnej poisťovne nezomrel v dôsledku pracovného úrazu či choroby z povolania.

Nárok na sirotský dôchodok pre deti preto posúdila aj z toho hľadiska, či pred smrťou získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na priznanie invalidného dôchodku. Z neho by vraj poisťovňa mohla potom vyrátať sirotský dôchodok pre deti.

Bez svokry by si neporadila

Ľudmila sa z toho nevie spamätať. Keby jej s bývaním nepomohla mama jej mŕtveho partnera Anikó Pavlová, nevie, kde by vôbec s deťmi aj prespávala. „Neviem, čo budem robiť. Musím vyžiť len z rodičovského príspevku, ktorý budem dostávať už len do júna, a rodinných prídavkov, čo je spolu 250 eur,“ vyratúva biedny rozpočet na život pre ich trojčlennú rodinu.

Budem bojovať!

Podľa Ľudmily aj Anikó sú naše zákony postavené na hlavu. „Odkiaľ mal mať Martin vo svojom veku odrobené roky, keď u nás ani nie je poriadna práca! On to naschvál neurobil, že sa zabil a že tu nechal malé deti. Prečo majú Martinka a Adamko teraz trpieť? Čo im oblečiem, ako ich budem kŕmiť, ako sa o ne postarám? Štát na jednej strane prízvukuje, ako mu záleží na rodinách s malými deťmi, na druhej nemá záujem o to, aby deti normálne vyrastali,“ zamýšľa sa nešťastná vdova, ktorá sa obáva, že napokon môže skončiť aj pod mostom.

„Budeme s Ľudmilou bojovať za tie sirôtky, pôjdeme aj za ministrom a ak bude treba aj na Európsky súd,“ vyhlásila rozhorčená Anikó.

