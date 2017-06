VIDEO Takúto kávu ste ešte nikdy nepili: Lahodná a zdravá letná pochúťka, ktorú musíte vyskúšať!

Reč je o uhorkovej káve, ktorú na Slovensku začal vyrábať mladý Oravčan, ktorý má túto pochúťku v malíčku. Receptúra, ktorú vytvoril Roman Florek z oravskej obce Krušetnica je inšpirovaná skvostnou expozíciou Oravakafe.

Ešte za študentských čias

Originálny nápad pripraviť ,,uhorkovú kávu“ vznikol, keď sa ako študent zúčastnil baristickej súťaže. Majster odborného výcviku mu navrhol, aby urobil kávu s príchuťou uhorky. „Bola to pre mňa veľká výzva. Moja ,,uhorková káva“ nakoniec vyhrala v spomínanej súťaži prvé miesto. Uvedomil som si, že keď ju ešte vylepším, doladím chute a vyberiem kvalitné kávovníkové zrno, bude dokonalým letným osviežením,“ vraví Roman, ktorý sa rozhodol s týmto nápadom podeliť aj so svojimi známymi a tak im uhorkovú kávu pripravil.

Vyskúšali sme ju

Boli jej chuťou očarení rovnako ako on sám, keď ju prvý krát ochutnal. Plus JEDEN DEŇ sa preto vybral do Krušetnice a pred našimi očami mladý kávičkár pripravil túto špecialitu. Po jej ochutnaní sme ostali prekvapení, chuť po káve tam ostala, no najviac cítila uhorka, ktorá tam veľmi vynikala.

Turisti len tak čumeli

Bežní ľudia však na prvý pohľad by netušili, že pijú uhorkovú kávu. Tu sme totiž dali vyskúšať turistom z Bratislavy. „No chuť je zaujímavá, určite sú tam prímesy nejakých byliniek, alebo žihľava,“ hovorí Jana (60).

Nemohli tomu uveriť

Keď sme im oznámili, že je tam uhorka, takmer onemeli. Uhorka má sama o sebe veľmi priaznivé účinky na náš organizmus. Obsahuje vysoké množstvo vlákniny, ktorú naše telo nevyhnutne potrebuje.

Ľudia by ju mali vyskúšať

S kombináciou exkluzívneho kávovníkového zrna, ktoré prechádza veľmi kvalitným spracovaním sa chuť tohto letného nápoja ešte viac zvýrazní. „Môžem teda len dodať, že ma uvedená kombinácia chutí mimoriadne zaujala a očarila. Z uvedeného dôvodu chcem, aby sa o nej ľudia dozvedeli a ochutnali ju. Je to výzva, ktorá určite nesklame,“ dodáva Roman.

Pripravte si doma uhorkovú kávu Postup pri spracovaní uhorkovej kávy: Ingrediencie: Kvalitné kávovníkové zrno čerstvo namleté. Domáci uhorkový extrakt, kolieska uhorky. Postup: Mleté kávovníkové zrno do ktorého pridávame uhorkový extrakt, tri alebo štyri kolieska uhorky a zalejeme horúcou vodou, nie vriacou. Luhujeme približne 2 až 3 minúty. Keď je káva dobre vyluhovaná, potom ju precedíme a nalejeme do pohárov. Dobre je podávaná s ľadom.