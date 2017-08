Táto starostka úraduje aj keď má oddychovať: Neuhádnete koľko rokov vydržala bez dovolenky

Nepozná slovíčko oddych! Bývalá stredoškolská profesorka Zlata Kaštanová (53) je starostkou trojtisícovej obce Klenovec v okrese Rimavská Sobota druhé volebné obdobie a za ten čas nezistila, čo je to dovolenka. Aj v lete namiesto pobytu pri mori či výletov do hôr často sedí v úrade. Až do tohtoročného leta dokonca nevedela, čo je dovolenka. Tvrdí však, že jej to neprekáža a práca ju baví.