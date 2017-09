Tragédia na hornej Orave: Požiar chaty neprežil študent Dalibor (†18). Smutné slová jeho spolužiakov

V škole panuje smútok, ktorý sa dá doslova krájať. Už pri vstupe do vestibule sme si všimli veľkú obrazovku, ktorá študentom premieta novinky o škole a rôzne štúdijné predmety. No včera počas celého dňa tam svietila Daliborova fotografia so spomienkou.

Škola spomína na Dalibora

Hneď na prvom poschodí zriadili spolužiaci pietne miesto, kde horia sviečky pod jeho fotografiou. Dalibor študoval maturitný ročník a o mesiac by ho čakala stužková slávnosť. „On bol vždy veselá kopa, s ním nebola nuda, bol vždy pozitívne naladený. Bol to anjel v ľudskom tele, ktorý nám teraz bude veľmi chýbať,“ smutným hlasom vraví spolužiak Peter (18).

Bol usilovný študent

Mladého Oravčana, ktorý bol počas týždňa ubytovaný na internáte si na neho spomínajú v dobrom všetci. „Boli sme spolu v škole ale aj mimo nej. Predmety mu išli, bol najlepší z triedy, aj keď v živote to nemal ľahké, nikdy to nedával najavo,“ hovorí ďalší spolužiak Marek (18).

Bol úprimnejší a vyspelejší

Vedenie školy je z úmrtia ich študenta v šoku, riaditeľ školy nám prezradil, že Dalibora veľmi obdivoval s tým, že dokázal vždy ísť za svojim cieľom. „Od ostatných bol úprimnejší a vyspelejší. Bol z mala chlapcov, ktorý si pamätal, kedy bol pokrstený, kedy prijal sviatosť birmovania. Táto tragédia nás veľmi zasiahla, pretože sú nežiadané a zrazu sa s nimi stretneme,“ dodal riaditeľ Igor Pecha.

Hasiči vytiahli uhorené telo

Tragédia sa stala v nedeľu pred piatou hodinou ráno. Za pár sekúnd vzbĺkla drevená chata ako fakľa. Pri požiari chaty tam zahynul iba osemnásťročný Dalibor. Jeho traja kamaráti stihli pred plameňmi ujsť. Na miesto ukryté v hustom lese okamžite smerovali dobrovoľní aj profesionálni hasiči. Až hasiči vytiahli von telo 18-ročného mladíka. Žiaľ, už bez známok života. Jeho telo plamene zmenili na zhorené torzo.

Ďalším chlapcom sa podarilo zachrániť

Šťastím bolo, že partia kamarátov na horskej chate nepopíjala alkohol. Traja sa tak bez ujmy stihli zachrániť. Odhadovaná škoda na chate je približne 200-tisíc eur. Presnú príčinu požiaru budú zisťovať hasičskí experti.

Prípadom sa zaoberá polícia

„Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Príčina požiaru, ako aj iné okolnosti požiaru, sú predmetom vyšetrovania a znaleckého skúmania,“ uviedla žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Uhorela takmer celá rodina

Podobné nešťastie sa pred dvomi mesiacmi udialo v Terchovej, kde pri tragickom požiari rekreačnej chaty zomrela 41-ročná žena a jej dve dcéry (5,8). V chate sa vtedy nachádzala štvorčlenná rodina, mužovi sa podarilo pred požiarom vybehnúť von. Otec rodiny Matej († 42) skončil s vážnymi popáleninami v nemocnici v Žiline, neskôr ho previezli do nemocnice v bratislavskom Ružinove. Po niekoľkých týždňoch nakoniec zomrel. „V tomto prípade naďalej pokračuje vyšetrovanie vykonaním procesných úkonov, znaleckého skúmania. Prípad ešte nie je ukončený,“ informovala nás hovorkyňa polície.