Tvrdý odkaz ľudí z Oravy: Pán župan, po takýchto cestách si jazdite sám!

Ľudia si roky ťažkajú na deravé rozbité cesty. Ešte v roku 2010 na ne upozornili Roberta Fica, ktorý prišiel na Oravu. „Žiadali sme vládnuci Smer, aby nám pomohol, veď župan Blanár je ich členom. Premiér priznal, že cesty by bolo naozaj treba opraviť, Juraj Blanár priamo na mieste sľúbil nápravu,“ hovorí starosta Mútneho Marián Murín. Lenže sľuby nikto nesplnil, nepomohli protesty ani petície.

Preto sa na cestách objavili spomínané nápisy. „Všetkým, ktorí jazdia po cestách na Orave, oznamujú minimálne to, kto je zodpovedný a komu by sme sa mali poďakovať za to, že si rozbíjame naše autá, ktoré sme si kúpili za ťažko zarobené a zdanené peniaze,“ vraví starosta Murín. Najhoršie je to v Mútnom, kde je 20-kilometrový úsek plný hlbokých dier. Musíte výrazne spomaliť a jazdiť dvadsiatkou, lebo inak si zničíte podvozok auta.

Podobne je to aj v okolitých dedinách. Žilinská župa vraj vie o zlých cestách aj o nápisoch. Ale momentálne ich neopravuje, pretože v Mútnom sa bude robiť kanalizácia. „Pravidelne komunikujeme s obcou. Do obnovy však zatiaľ nemôžeme zaradiť úseky, na ktorých dôjde k pokračovaniu projektu a rozkopú ich. Tieto časti môžeme vyasfaltovať až po dobudovaní kanalizácie, ktorá je v kompetencii samotnej obce,“ uviedla hovorkyňa úradu Žilinského samosprávneho kraja Lenka Záteková.

Starosta Mútneho však tvrdí, že kanalizácia nepôjde hlavnou cestou. „My ju plánujeme viesť popod domy. Takže táto výhovorka opäť neobstojí. Vyhovárajú sa, že nemajú od nás písomnú žiadosť na opravu komunikácie. Ale veď ja vždy, keď sa osobne stretnem s kýmkoľvek zo župy, mu hovorím o katastrofálnom stave cesty,“ rozhorčene hovorí Marián Murín. Niekoľkonásobne vraj žiadal župu aj telefonicky, aby cestu čím skôr opravili.

„Pán župan si asi cestu zo zadného sedadla služobného auta veľmi nevšíma. Ale sám musí uznať, že z dvesto pracovných dní v roku viac ako sto pracuje v Bratislave ako poslanec Národnej rady, a preto sa vozí po diaľnici zo Žiliny do Bratislavy. Škoda, že sa viac nevozí po kraji, ktorému šéfuje, aby vedel, aké tu sú cesty,“ rozhorčuje sa starosta Mútneho. Spolu s ľuďmi už prestal veriť, že sa niekedy opravy ciest dočkajú.