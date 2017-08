VIDEO Za smrť mamy a jej anjelikov pri požiari v Terchovej môže toto!

Rodina s dvomi dcérkami pochádzala z Piešťan, ale žila dlhodobo v Rakúsku. Manžel Matej tam má elektrikársku firmu. Do Terchovej chodievali dovolenkovať na rodinnú chatu, takže ich tu dobre poznali. „Rodina bola veľmi milá, solídni rodičia a deti ako anjelikovia. Okrem leta sem chodili aj cez zimu, obľubovali zasnežené hory a radi sa lyžovali. Chata síce im neparila, majiteľom je Matejov otec. Ten pár dní po požiari sem prišiel a odviezol preč ich auto na ktorom prišli,“ povedal nám terchovec, ktorý ich tu často vídaval.

Tragédia mohla byť väčšia

Okrem Ruženy a Mateja mal byť na chalupe aj ich brat s rodinou. Tí ale pred tragickým večerom odišli. „Na dvore ešte grilovali, zabávali a, nálada bola výborná. Potom brat s deťmi odišiel a dievčatka išli spať na poschodie do svojich postieľok. Obaja rodičia boli ešte vonku a grilovali ďalej, keď zrazu zbadali oheň, ihneď sa rozbehli ratovať deti. Matka rýchlo vošla dovnútra a snažila sa deti zachrániť ale plamene ju doslova zhltli,“ smutne uzatvára Peter (46), ktorý celú tragédiu má stále pred očami.

Otec leží stále v nemocnici

Otca plamene popálili, napriek tomu pozbieral sily a utekal rýchlo po pomoc. Žiaľ, jeho snaha bola márna. manželka aj dcérky zomreli. Muža následne odviezla sanitka do žilinskej nemocnice a napokon na popáleninové oddelenie do Bratislavy.

VIDEO: Pavol Konštiak, Plus JEDEN DEŇ

Požiar stále vyšetrujú

Vyšetrovanie celého požiaru ešte nie je ukončené, hasiči a polícia sa preto nechcú vyjadrovať. „Príčina vzniku požiaru nie je doteraz známa, je v štádiu vyšetrovania, a keďže ide o mimoriadnu udalosť, termín ukončenia vyšetrovania zatiaľ nevieme predpovedať,“ informoval nás hovorca hasičov Michal Kypus.

Turisti na nich spomínajú

Oficiálna verzia vzniku požiaru nie je ešte známa. My sme si boli pozrieť zhorenú chatu zvonka aj zvnútra. Na okolí bolo aj po týždni cítiť zhorenisko. Priestor je prelepený policajnou páskou a pri vstupe svietila sviečka. „Zastavujú sa tu náhodní turisti a zapália sviečku. Je to stále také čerstvé a bolestivé,“ smutným hlasom nám povedala susedka Apolónia (92). Ani ona si nevie vysvetliť z čoho požiar vznikol.

Môže za požiar zlá elektrina?

Vo vnútri mali zabudované kúrenie na drevo, no to však počas týchto horúčav nepoužívali. My sme sa s odborníkom pozreli, čo mohol požiar spôsobiť. „V tomto prípade to bude jednoznačne skrat elektrickej energie. V súvislosti s teplým letným počasím a sezónnymi prácami sa výrazne zvyšuje aj počet požiarov. Častejšou príčinou požiarov ako cigarety sú poškodené elektrické kanvice na varenie vody. Riskantné je však nechať bez dohľadu nabíjajúci sa mobil, či batérie do fotoaparátu. Najmä ak nabíjačka nemá časovač, ktorý ju po dvanástich hodinách sám vypne. Pri dlhotrvajúcom prebíjaní sa môžu baterky poškodiť a aj skratovať,“ vysvetlil nám okolnosti prípadu odborník na požiare.

Neskúsený elektrikár?

Podľa neho za požiarom môže stať zle spravená elektrina vo vnútri, káble neboli izolované, čo je v tomto prípade veľká chyba. Či to tak aj bude, musí zistiť polícia, ktorá prípad naďalej vyšetruje. No nám sa podarilo zistiť, že rodina si pred dvomi týždňami ako tam plánovala prísť, zavolala elektrikára, ktorý mal elektrinu v chate dať do poriadku. Je zrejme, že svoju prácu nespravil tak ako mal.

Policajti na prípade pracujú

„V predmetnej veci prebieha vyšetrovanie a sú vykonávané všetky potrebné úkony za účelom objasnenia okolností a príčin vzniku požiaru,“ informoval nás žilinský policajný hovorca Radko Moravčík. Prípadu sa naďalej venujeme.