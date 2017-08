VIDEO Neplnoletého školáka sme poslali kúpiť cigarety: Skrytou kamerou sme nakrútili, kde uspel

Slovenská obchodná inšpekcia každoročne venuje pozornosť dodržiavaniu zákona o ochrane nefajčiarov a pravidelne vykonáva kontroly zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak maloletým a mladistvým osobám.

VIDEO: Pavol Konštiak, Plus JEDEN DEŇ

Inšpektori boli úspešní

Inšpekcia sa zamerala na tento predaj aj v tomto roku. Kontroly vykonali v okresoch Liptovský Mikuláš a Martin s maloletým vo veku 12 rokov. Z 15 kontrolovaných jednotiek predaj cigariet maloletej osobe predali v jednom prípade. Inšpektori sa zasa presunuli do Žiliny a Námestova, kde boli o niečo úspešnejší.

Predala chlapcovi cigarety

V týchto mestách predali cigarety 15-ročnému chlapcovi až v šiestich prípadoch. S čím boli kontrolóri prekvapení bola situácia, keď v jednom obchode v Námestove sa predavačka mladistvého opýtala na jeho vek a či chce tie cigarety pre seba. „Keď jej chlapec povedal, že nemá osemnásť, ale pätnásť a cigarety chce pre vlastnú potrebu, predavačka mu ich bez akýchkoľvek predala,“ povedala nám Mária Mihová z Krajského inšpektorátu zo Žiliny.

Vyskúšali sme si to

Plus JEDEN DEŇ sa rozhodol spraviť prieskum s 13-ročným chlapcom Radkom Madleňákom z oravskej obce Vasiľov pri Námestove, aby sme sa presvedčili, ako budú predajcovia reagovať, keď si náš figurant pôjde kúpiť cigarety. Naša cesta začala v Dolnom Kubíne, kde sme prešli tri novinové stánky. Chlapcovi sme namontovali zvukové zariadenie a celý priebeh sme natáčali skrytou kamerou.

Nechcú riskovať

Boli sme prekvapení, že obchodníci reagovali razantne a chlapcovi i napriek tomu, že sa ich snažil prehovoriť, cigarety nepredali. Oslovili sme aj samotné predavačky, ktoré sa nám priznali, že inšpekcia často robí kontroly práve cez prázdniny. „Pokuty sú vysoké, ak by som ju dostala, tak by ma to zruinovala. Kvôli trom eurám za cigarety nebudem riskovať, aj keď mi bolo chlapca ľúto,“ prezradila nám predavačka.

Policajt vôbec nezakročil

Náš 13-ročný figurant sa hneď presunul z novinového stánku ďalej, keď sme objavili mestského policajta, ako kontroluje autá na parkovisku. Tesne pri ňom sa snažil cigaretu zapáliť, stál pri ňom približne dve minúty. Policajt si chlapca síce všimol, no vôbec nezakročil. Vybrali sme sa preto priamo na Mestský úrad v Dolnom Kubíne, aby nám vysvetlili, ako je možné, že policajt chlapca videl s cigaretou v ruke, no vôbec za ním neprišiel.

Chlapec ho vraj provokoval

„Mestský policajt si všimol mladého muža, ktorý sa prechádzal popred neho. Už vtedy to príslušník Mestskej polície okrajovo vyhodnotil, ako provokáciu mladého človeka voči policajtovi tým, že sa snažil manipulovať so zapaľovačom pred cigaretou, ktorá sa nezapálila,“ vyjadril sa hovorca mesta Dolný Kubín Martin Buzna.

Som šokovaný kolegom

Oslovili sme preto nezávislého mestského policajta, či jeho kolega postupoval správne. „Či to bola provokácia, alebo nie, kolega mal postupovať tak, že mal jednoznačne danú prácu nechať tak, a ísť za chlapcom a opýtať sa koľko má rokov. Určite by som v danej veci oslovil aj jeho rodičov,“ vraví žilinský mestský policajt.