Vo Vrútkach sa vykoľajil vlak: Cesta na východ sa komplikovala

Za Vrútkami smerom na Košice sa dnes vykoľajili tri vagóny nákladného vlaku.

Prevážal uhlie

Podľa našich informácií vlak prevážal uhlie. Nehoda si vyžiada obmedzenia v doprave, preto treba rátať so zdržaním. Ako nás informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavliková, pri nehode sa našťastie nikto nezranil. "Jazdilo sa po druhej traťovej koľaji obojsmerne. To znamená, že na dopravu to nemalo žiadny vplyv," dodala hovorkyňa.