Vodičom hrozí obrovské nebezpečenstvo! Dva vyťažené mosty sa pod nimi môžu zosypať

Najväčšiu starosť má samotný starosta obce Nižná. Ten sa vyjadril, že situácia je neúnosná a treba okamžite konať. „Nikto z nás si predsa nezoberie na triko, keď sa tam niečo stane,” povedal starosta Jaroslav Rosina.

Dopravu riadia semafory

Kompetentní sa preto rozhodli, že dopravu cez most budú riadiť semafory. Autá tak teraz jazdia stredom mosta, striedavo, v jednom smere. Toto je však len dočasné riešenie. Vodiči žiadajú urýchlené riešenie problému. „Vždy keď idem cez most mám obavy, či sa nezrúti spolu so mnou,“ vraví vodička Anna (69).

Chcú pokojné mesto

Problém však neostáva len v obci Nižná, ale o pár kilometrov to pociťujú v oravskom meste Tvrdošín, kadiaľ smeruje doprava do Poľska. Ľudia sa tak domáhajú R3, ktorá odbremení autá cez mesto.

Situácia by sa mala zlepšiť

Národná diaľničná spoločnosť už vyhlásila súťaž na dodávateľa niekoľkých kilometrov rýchlostnej cesty, ktorá obchvatom odbremení toto oravské mesto tranzitnej dopravy smerom na Poľsko. Začiatok výstavby je naplánované v lete roku 2018, ukončenie v priebehu roka 2020. „Výstavba tohto úseku veľmi pomôže celému regiónu Oravy. Budem aj naďalej intenzívne pracovať, aby sa mohli spustiť aj ďalšie úseky R3 na Slovensku,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ splnomocnenec vlády pre rýchlostné cesty Igor Janckulík.

Obyvatelia tomu neveria

No obyvatelia mesta tomu však neveria. „Keď uvidíme robotníkov a stroje, potom to bude reálne. Dlhé roky pred tým sa sľubovalo a nič sa doteraz neudialo, tak som pevne zvedavý, či to teraz bude,“ hovorí obyvateľ Ján (38) z Tvrdošína.

Ďalší most na zrútenie

Aby toho nebolo málo, v ohrození je ďalší most na Orave a to v obci Oravský Biely Potok. Obec opakovane upozorňovala, že s mostom nie je niečo v poriadku. A nakoniec sa to aj potvrdilo, keď nedávno zo spodnej časti odpadávali kusy betónu a spadlo celé zábradlie. Kovová konštrukcia jednoducho odhnila od betónového podkladu. Ak by niekto stál na moste a držal a zábradlia, spadol by rovno do rieky a nešťastie by bolo na svete. Je teraz otázkou času, kedy sa môže aj celý most zrútiť.