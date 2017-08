Hasičke Helene zachránila život kamera: Ukázala, čo jej dáva kolegyňa do kávy

To, čo sa odohrávalo za dverami kancelárie na okresnom riaditeľstve hasičov v Starej Ľubovni pripomína pasáže z detektívneho filmu. Tajné podávanie psychofarmaka Trittico, ktoré je iba na lekársky predpis, je ťažko uveriteľné. „Občas ma bralo na spanie, pociťovala som ťažobu na hrudi. Vyzeralo to, že sa mi začínajú prejavovať problémy so srdcom. Pre mňa je ale víťazstvom, že som si zachránila zdravie,“ zdôverila sa nám poškodená Helena.

Expertízy potvrdili strašné podozrenie

Vzorka vlasov obete i vzorka z čaju odhalili, že sa v nich nachádzala cudzia látka. Išlo o trazadón, ktorý sa nachádza práve v spomenutých psychofarmakách. Ide o antidepresívum, ktorým sa okrem depresie lieči aj úzkosť i poruchy spánku. Mária ho mala tajne sypať kolegyni niekoľko mesiacov.

Helena netuší, aké množstvo liekov mohla celkovo požiť. Mohli sa totiž nachádzať v ktorejkoľvek potrave. „Je to veľká nehoráznosť, nekontrolované užívanie môže viesť k poruchám psychiky, pozornosti, ale i srdca, obličiek a pečene,“ potvrdil nám jeden z odborníkov.

Požívanie látky trazodón môže mať vplyv aj na šoférovanie. „A to som autom chodila denne do zamestnania. Vozila som aj iných. Ani nechcem pomyslieť, čo sa mohlo stať a mne by zistili cudziu látku,“ krútila hlavou Helena.

Kolegyňa sa už do práce nevráti

Podľa zistení denníka Plus JEDEN DEŇ, hasička Mária, ktorá s Helenou pracovala v jednom zamestnaní vyše 25 rokov sa do práce vrátiť nemieni. Podala už žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru. „Tam sa nedá byť, v takom prostredí …,“ hovorila nám. Úlohy na pracovisku pritom zvládala, patrila k najstarším zamestnancom.

Na Máriu sa to akoby všetko zosypalo. Krátko po výpovedi vraj mala odísť na liečebný pobyt v rámci rezortu vnútra, v rovnaký deň jej ale zomrel manžel. Toho pochovala uprostred týždňa. K prípadu sa vyjadrovať nechce.

PODOBNÉ PRÍPADY

Šialenú travičku v Čechách odsúdili na tri roky

Podobný prípad pred časom riešili aj v Čechách. Zamestnankyňa pražskej železničnej správy mala svojej nadriadenej primiešavať do nápojov preháňadlo. Dialo sa to až po dobu troch rokov, Věru (55) napokon za jej konanie v minulých dňoch odsúdili. Vo väzení bude pykať tri roky. Mohla dostať aj podmienku, svoju sokyňu však vo výpovedi neľutovala. Znalci ju ohodnotili ako pasívne agresívnu osobu, svojej nadriadenej zrejme závidela povýšenie. Poškodená Zuzana z práce odišla, trpí úzkosťami, užíva lieky a zhoršil sa aj jej fyzický stav. Aj v tomto prípade sa travičku podarilo odhaliť vďaka záznamu kamery.

Dôchodkyňa podávala liek, ktorý môže zabíjať

Z pridávania lieku do nápojov je podozrivá aj dôchodkyňa Terézia G. (64) z južného Slovenska. Do čaju a kávy opakovane podávala trom ženám zo Šiah liek atropín. Podozrenia sa objavili až potom, ako sa prišlo na to, že všetky tri poskytli pôžičku tej istej dôchodkyni. Tá v snahe nemusieť vrátiť dlh sa chcela zbaviť žien takýmto dramatickým spôsobom. Látka v atropíne môže vo vyšších množstvách zabíjať. Všetky obete skončili v nemocnici v Leviciach. Travičku v apríli 2017 obvinil policajný vyšetrovateľ z dvoch trestných činov - ublíženia na zdraví a podvodu.

