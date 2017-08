VIDEO Znamenie z nebies: Profesor Nosáľ († 90) to svojim Lúčničiarom zariadil!

Areál skokanských mostíkov na Štrbskom Plese zaplavili tisícky nadšených divákov. Lúčnica, no najmä nedávny odchod jej ikony, majstra Nosáľa († 90) iba všetko umocnili. Koncert s pestrými choreografiami bol vďakou a poctou zároveň. „Pánovi profesorovi týmto posielame odkaz do neba,“ zaznelo hlasito z javiska.

Davy ľudí však na začiatku vystúpenia vystrašila zatiahnutá obloha a prvé kvapky dažďa. V zákulisí sa preto ženy z Lúčnice začali modliť. S prosbami do nebies sa obracali na svojho zosnulého profesora Štefana Nosáľa († 90). „Zomkli sme sa a pán profesor nás vypočul, lebo hneď ako sme sa začali modliť, prestalo pršať,“ opísala nám zákulisie z Lúčnice jedna z jej členiek.

Približne dvojhodinový galakoncert so stovkou účinkujúcich bol ukážkou dokonalosti folkloristov. Tance, spev i muzikantské umenie nadchli každého diváka. Na javisku predstavila Lúčnica až 11 choreografií z dielne nebohého majstra. „Pán profesor bol prísny človek na profesiu. Záležalo mu, aby Lúčnica bola fakt dobrá a to sa dnes naplnilo do bodky. Verím, že pán profesor by bol veľmi spokojný,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ Marián Turner, generálny riaditeľ Lúčnice.

Podľa prvého muža Lúčnice malo jeho zoskupenie pred kulisou na Štrbskom Plese veľký rešpekt. „Nevedeli sme, ako zareagujúc ľudia, aké bude počasie. Napokon všetko vyšlo na výbornú. Tentoraz verím, že do Tatier sa vrátime skôr, ako za 30 rokov,“ dodal Turner.

Podľa odhadov organizátorov živý koncert si priamo v areáli pozrelo vyše 6-tisíc divákov. Podľa obsadenia okolitých voľných plôch ich však mohlo byť aj pokojne viac.