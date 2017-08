Smrteľná nehoda vrtuľníka: Záchranári bránia svojho pilota!

V záverečnej správe sa uvádza, že pilot po vzlete nedosiahol bezpečnú výšku nad okolitým terénom. Okrem toho sa vrtuľník počas letu stretol s lesným porastom v klesavej zákrute v prízemnej výške.

Čítajte viac Vyšetrovanie skončilo: Za pád vrtuľníka pri obci Strelníky môže aj pilot

Počas pádu zahynul 51-ročný pilot vrtuľníka Ján Rušin, ktorý mal nalietaných viac ako 4 649 hodín počas 15 066 letov. Na vrtuľníku Bell 429 nalietal 17 hodín 48 minút, z toho jednu hodinu 53 minút v noci. Pri nehode okrem pilota zahynula aj 46-ročná lekárka Patrícia Krajňáková, 32-ročný záchranár František Bartoš a 38-ročný pacient.

„Malá letová skúsenosť pilota na type vrtuľníka Bell 429 pri nočných letoch a súvisiaca zmena návykov získaných dlhoročnou praxou na vrtuľníku typu Agusta mohli viesť pri únave pilota po veľkej psychickej záťaži k jeho chybám v pilotáži. Pravdepodobná úľava po vzlete a nasadenie kurzu ľavotočivou zákrutou na trať sa stala dispozičným faktorom pre narušenie rutinnej činnosti posádky a premietli sa do ich ďalšej činnosti. Výsledkom boli pravdepodobne chyby v pilotáži, ktoré viedli k nevysvetliteľnej zmene režimu letu," uvádza sa v záverečnej správe.

Čítajte viac Pád záchranárskeho vrtuľníka: Pozrite si video z miesta tragédie

Ako spolupôsobiace príčiny pádu vrtuľníka vyšetrovacia komisia uviedla aj let v náročnom horskom terénne za špecifických podmienok, nakoľko išlo o astronomickú noc. „Pilot Ján Rušin spĺňal všetky potrebné kvalifikácie na vykonanie predmetného záchranárskeho letu. V zmysle osnov výcviku, ktoré sú schválené Dopravným úradom rovnako spĺňal potrebný počet letových hodín v noci na vrtuľníku Bell 429. Patril medzi najskúsenejších pilotov našej spoločnosti," uviedla hovorkyňa ATE Zuzana Hopjaková.

V závere správy sú uverejnené aj opatrenia pre spoločnosť ATE. Podľa odporúčaní má ATE zväčšiť rozmery pristávacích prevádzkových plôch Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v noci nad rozmery, ktoré požaduje Komisia EÚ nariadením 965 z roku 2012.

Druhým opatrením je dodatočný výcvik pilotov na riešenie mimoriadnych situácií v noci. Výcvik by mali absolvovať v špecializovanom pracovisku a má byť zameraný na simuláciu zmien svetelných a poveternostných podmienok pri letoch bez okuliarov na nočné videnie a s nimi. „Opatrenia, ktoré nám zo správy boli odporučené, zapracujeme v čo najkratšom možnom čase do našej prevádzky a postupov. Naša spoločnosť prijala aj ďalšie vlastné opatrenia," uviedla Hopjaková. Doplnila, že okrem dodatočného výcviku pilotov v špecializovanom stredisku v Prahe, absolvujú piloti do konca roka i ďalší výcvik aj na letovom simulátore vrtuľníka Bell 429, ktorý sa nachádza v španielskej Valencii.