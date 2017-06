Anjelici Ráchelka († 5) a Damiánko († 2): Bolestivé spomienky ich zúfalej babky

Kam sa pozrie, všade má pred očami momenty zo života svojich dvoch zlatíčok. Stále sa pozerá na miesta, kde sa deti hrali, čo robili, ako sa smiali či šantili. Pri rozprávaní sa úbohá žena nedokáže ubrániť dojatiu.

Bolesť ostáva

„Kto niečo také neprežil, nemá ani len predstavu o tom, čo to pre našu rodinu znamená,“ hovorí so slzami v očiach Mária (57). „Boli to veľmi rozumné a nadané deti. Zatiaľ čo Ráchelka, moja zlatá pomocnica, bola trochu vážnejšia, k cudzím ľuďom rezervovanejšia, Damiánko bol ako šidielko. Bol ho plný dom. Človek sa pri ňom naozaj nenudil,“ spomína babka na miláčikov.

Ich život sa kruto a predčasne skončil pri nepochopiteľnej dopravnej nehode pred dvomi rokmi. Zomreli, keď išli s otcom do košickej zoo v mestskej časti Kavečany.

Najhorší deň v živote

„Na 15. jún 2015, kedy sa tá hrôza stala, nikdy nezabudnem. Bolo krásne slnečno a dcéra Antónia potrebovala isť s najstarším synom Danielom k lekárovi. Zať Andrej († 36) zobral dve menšie deti do košickej zoologickej záhrady. Čo sa tam presne stalo a prečo k nehode došlo, nechápem dodnes. Boli sme sa tam neskôr pozrieť a naozaj nerozumiem ničomu. Je to rovný, prehľadný úsek cesty,“ hovorí žena.

Len ťažko hľadá slová. „Nechcem ani pomyslieť, keby sa boli vtedy viezli v aute aj dcéra Antónia s Danielkom, to by som už asi nezvládla,“ dodáva Mária.

Priebeh nehody

„Videla som aj kamerový záznam z auta. Andrej vybehol zo zákruty a bolo evidentné, že auto vynieslo ku krajnici na jej trávnatú časť. Oproti sa objavil autobus MHD. Odrazu bol príliš blízko.... potom už nič! Záznam prerušila zrážka,“ dodáva žena s bolesťou v hlase.



Mrazivá správa

Polícia tragickú nehodu opísala takto: „Vodič vozidla značky Nissan Primera premával po Širokej ulici smerom k zoo, pričom pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam a povahe vozovky, v ľavotočivej zákrute zišiel s vozidlom z cesty na nespevnenú plochu. Potom prešiel do protismeru, kde bočnou časťou narazil do prednej časti autobusu MHD,“ informovala vtedy košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Obete nehody

„Pri dopravnej nehode vodič a jeho dve malé deti utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahli. Vodič autobusu MHD utrpel odreniny na rukách bez PN. Vyšetrovateľka začala trestné stíhanie pre zločin usmrtenia,“ spresnila tesne po nehode Mésarová.

Na autobuse bola škoda vyčíslená na 15-tisíc eur, na Nissane 3-tisíc eur.

Informácie neposkytujú

Vyšetrovanie nehody je už dnes ukončené, polícia však o jeho výsledkoch na žiadosť rodiny vodiča neinformuje.

Podľa našich zistení sa však pod dopravnú nehodu podpísala práve riskantná jazda vodiča osobného auta. Cena za ňu bola privysoká - zomrel nielen on, ale aj jeho dve nevinné deti.

Keďže pravdepodobný vinník havárie nežije, stíhanie pre zločin usmrtenia bolo zastavené.

Ráchelka, Damiánko a Dávidko

Tragédiu, akú Kazimírčania nepamätajú, pripomína hrob na miestnom cintoríne s podobizňami otca a obidvoch detí na náhrobnom kameni. „Antónia, mamička Ráchelky a Damiánka, žije v Košiciach. Učí tam na základnej škole, ale vždy keď príde na návštevu rodičov, neobíde ani cintorín,“ povedala nám miestna obyvateľka Zuzana.

Pani Antónia pritom prišla o dieťa aj predtým. „Obdivujem ju, že dokázala prežiť toľké nešťastie. Veď okrem tohto hrobu, je tu ešte jeden, v ktorom odpočíva jej ďalšie dieťa, niekoľkodňový Dávidko,“ ukazuje pani na malý hrobček.

„Verím, že ju teraz bude sprevádzať už len samé šťastie, veď si už dosť vytrpela. Tonka má priateľa a možno bude aj svadba. Všetci jej to prajeme, veď je mladá, nemôže byť večnou vdovou,“ uzavrela Kazimírčanka.