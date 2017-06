Držiteľ mnohých významných ocenení nedelí ceny na kategórie. „Mám ich rozdelené na to, že buď sú príjemné, alebo oficiálne, teda korektné. A tá z Košíc k tým určite nepatrí,“ povedal Bartoška. „Je to dobrý pocit, byť ocenený odbornou verejnosťou, nie štátnymi úradníkmi,“ poznamenal vzácny hosť.

Dážď vyvážila atmosféra

Prvé dni festivalu v Košiciach si užil. „Škoda, že jeho začiatok bol upršaný, ale celková atmosféra to vynahradila. Otvorenie AFF sa trocha natiahlo, preto som v sobotu skôr oddychoval," prezradil.

Mal v pláne ísť s Milanom Lasicom zahrať si golf na Alpinku, ale napokon nešiel. Budík mu síce zvonil, ale on ho stopol a spal ďalej.

Srdcovka menom golf

„Mám pocit, že máme s Milanom spoločnú jednu vlastnosť. Golf nehráme dobre, ale hráme ho radi. Je nám jedno, či nám to v daný deň pôjde, alebo nie. Je však pravda, že keď som v sobotu chcel ísť hrať, mal som pocit, že by som ho mohol poraziť. Našťastie ten pocit nezvíťazil a zostal som v posteli,“ dodal so smiechom.

Čítajte viac Košice plné hviezd: Odštartoval filmový festival

„Možno, že je to tak lepšie, keďže Milana poznám už veľmi dlho, od štúdií na Janáčkovej divadelnej akadémii v Brne. Milan s Julom Satinským vtedy nemohli hrať na Slovensku a mali angažmán vo Večernom Brne, čo je dnes Divadlo Bolka Polívky. Takže tam sme sa stretávali, odvtedy sa poznáme, ale skôr ako s ním, som nakrúcal s jeho manželkou Magdou Vášáryovou,“ uviedol.

Návšteve bráni vzdialenosť

Košice sa mu páčia. Bol tu naposledy na zájazde pred ôsmimi rokmi. Prišiel by aj častejšie, ale z Prahy do Košíc je to veľmi ďaleko. „Vždy sme prišli tesne pred vystúpením. Po ňom sme ešte trochu posedeli a išli domov na otočku,“ zaspomínal si Bartoška. „Historické centrum mesta poznám, ale nič ďalej. Preto teraz keď bývam na 11. poschodí, pri pohľade z okna ma prekvapilo, že je v podstate obklopené sídliskami,“ netajil úžas.

Čítajte viac V rovnakom termíne budú dve filmové prehliadky: Okolo Art Filmu je dusno

Vynikajúce festivalové podmienky

Pochválil aj priestorové možnosti košického festivalu. „Čo v iných mestách musia pracne a nákladne vybudovať, zariadiť a ozvučiť na čas trvania podujatia, vy už máte hotové. Je výborné, že návštevník má všetky objekty v ktorých sa premietajú filmy blízko a poľahky to zvládne aj peši,“ nešetril chválou laureát festivalovej ceny.

Priznal však, že najmä kvôli blízkosti termínu konania karlovarského festivalu a veľkej vzdialenosti, určite nehrozí, že by cestoval do Košíc každý rok.

Československý herec

Vo svojej doterajšej filmovej kariére Jiří Bartoška spolupracoval s mnohými slovenskými hercami a režisérmi. "Veľmi rád som robil so Stanislavom Párnickým na filmoch Pasca a Južná pošta, ktorú v Košiciach premietnu v rámci medailónu Magdy Vášáryovej. Dobre sa mi pracovalo aj s Dušanom Hanákom na filme Tichá radosť a opäť to bolo s Magdou, čiže naozaj som bol československý herec," spomenul Bartoška. Dodal, že nemá cit pre mäkké slabiky aj preto ho museli vždy predabovať. Robil to buď Dušan Jamrich alebo Marián Slovák. „Slovákov dabing sa mi páčil viac, ale neprezraďte to Jamrichovi,“ poznamenal so smiechom.

Ach, tie mäkké slabiky!

Spomenul v tejto súvislosti historku z filmu Tichá radosť, kde ako lekár mal vzťah so zdravotnou sestrou, ktorú hrala zasa Magda Vášáryová. „Navrhol som režisérovi, aby som hovoril po česky, veď je možné, že ten lekár dostal umiestenku do Bratislavy a preto bude hovoriť doma po česky a v nemocnici „blbě“ po slovensky. Režisér síce súhlasil, ale zasiahla dramaturgia, vraj by sa Česi urazili, že Čech hrá negatívnu úlohu,“ zaspomínal herec.

Pracovný kolotoč

Najbližšie ho čaká filmovanie s režisérom Petrom Zelenkom a jeho Dabing street, ďalej nakrúcanie s Marií Poledňákovou ktorá napísala scenár detektívnej veselohry.

„Som vo veku, keď si vyberám čo chcem hrať, ale musím povedať, že niet veľmi z čoho, lebo ako hovorí to známe, ak chceš natočiť dobrý film musíš dodržať tri podmienky – mať dobrý scenár, mať dobrý scenár..., a toto zatiaľ chýba!“

Vďaka za festivaly

O karlovarskom filmovom festivale nechcel Jiří Bartoška veľa prezrádzať, keďže 20. júna chystá záverečnú tlačovku, kde odznie všetko podstatné. V tejto súvislosti spomenul, keď mocní onej doby chceli tento festival ako neperspektívny zrušiť. „Ľudia sa zmobilizovali a založili nadáciu na jeho zachovanie. Aj preto je fajn, že u vás máte v krátkom slede tri veľké festivaly. A keby ich bolo aj o šesť viac, nie je to na škodu. Zaplať Pánboh za ne, keďže každá takáto udalosť rozširuje nie len obzor diváka, ale aj filmového tvorcu,“ zdôraznil.

Choroba sa "urazila"

Bartoška nepominul ani svoj boj s vážnou chorobou. „ Povedal som si, že mám 68 rokov a ľudia v takom veku sú chorí a aj zomierajú. Choroba sa možno urazila, že si ju nevážim, sedela tam prikrčená na „bobku“, tak sa na to „vyprdla“ a odišla preč, niekam inam,“ objasnil svoj neobyčajný pohľad na ochorenie, ktoré prekonal.

Drevorubač z Vysočiny

Myslí si, že mu pomohlo aj to, že napriek náročnej liečbe nevypadol z pracovného tempa a hneď potom rovno skočil do natáčania filmu Teória tigra. Samozrejme bez prestávky sa venoval príprave „svojho“ festivalu. Zásadne nezmenil životosprávu, ani necvičí, akurát obmedzil počet cigariet. „Dedo Bartoška bol drevorubač z Vysočiny, mám dobré genetické predpoklady,“ tvrdí uznávaný umelec.