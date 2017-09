Braňo Mojsej: Najprv neprišiel na súd o apartmán, teraz zase urobil toto!

Starší z dvojice je odvtedy nezastihnuteľný, namiesto zvonenia sa ozýva hláška, že volané číslo je nedostupné. Zisťovali sme čo sa s Braňom deje, keďže odmlčal sa aj na sociálnej sieti. Jeho každodenné pozdravy a myslienky na nový deň tam tiež chýbajú. Nepridáva ani fotografie z akcií na ktorých vystupoval.

Nutná hospitalizácia

Dozvedeli sme sa od spolupracovníkov hudobníka, že Braňo dva dni po súdnom pojednávaní skončil na psychiatrii. „Išiel na vyšetrenie sám, dobrovoľne. Lekári po základných vyšetreniach rozhodli o jeho hospitalizácii. Je toho na neho v ostatnom čase priveľa. Je zavalený prácou, k tomu sa pridali ešte aj súdne ťahanice," prezradil nám jeho spolupracovník.

Zavalený prácou

"Takmer každý deň niekde vystupuje, o víkendoch ani nehovorím. Hoci sa nezdá, ale o Braňa je obrovský záujem. Ak nehrá spolu so synom, tak vystupuje sám na svadbách, eventoch, ale aj na súkromných večierkoch. K tomu ako to u nás býva zvykom sa občas pridá aj nejaký pohárik, lebo ľudia hoci by to nemali robiť, stále ho núkajú," povedal nám kolega z brandže.

Súdne trenice

Dodal, že najviac však rockera vyčerpávajú neustále ťahanice po súdoch s bývalou a jej súčasným partnerom. "Neviem prečo mu nedajú pokoj, čo stále od neho chcú. Teraz sa prebudili? Po toľkých rokoch? To je politika Versačeho, to on sa trasie za apartmánom v Tatrách a Nora len pristúpila na jeho hru. No, ale však nech rozhodne súd, možno sa dočkáme poriadneho prekvapenia,“ dodáva. Chceli sme vedieť viac, ale vysvetlenie odmietol. "Je to vec Braňa a jeho syna. Teraz je najhlavnejšie, aby sa čím skôr vyliečil," dodal.

Syn mlčí

Mojsej ml. síce komunikoval s nami cez sociálnu sieť, ale otázky o pobyte otca a vlastníctve luxusného apartmánu, elegantne obišiel. Zdravotníci o prominentnom pacientovi mlčia a zatĺkajú ako sa len dá. Presviedčali nás, že Braňo nie je na ich oddelení. "Možno podľa adresy bydliska leží v Prešove alebo v Poprade," tvrdil mužský hlas v telefóne.

Za zamknutými dverami

Návštevníci ktorí práve odchádzali od svojho príbuzného nám však povedala niečo úplne iné. "Videli sme ho, je na uzavretom oddelení. Pôsobí veľmi smutným a utrápený dojmom. Vidno, že nie je v poriadku,“ dozvedeli sme od zhovorčivej pani Moniky z Bidoviec.

Jasná diagnóza

Košický psychiater ktorý si neželá byť menovaný skonštatoval, že pri Braňovej diagnóze čo by mohla byť porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním psychoaktívnych látok, v jeho prípade alkoholu, by hospitalizácia mala trvať minimálne 2-3 týždne. "Len vtedy je možné dosiahnuť potrebný efekt," vysvetlil odborník.