Braňo Mojsej v súdnej kauze o dom v Čermeli: Svoje si nedám!

Košičanka namietala, že do nakladania s nehnuteľnosťou a ceny, ktorá z dražby vzišla, nemohla v tom čase nijako zasahovať, keďže po obvineniach z daňových podvodov skončila za mrežami.

Dobrovoľná dražba

Banka, ktorá poskytla v tom čase ešte manželom, Nore a Braňovi Mojsejovcom pôžičku na kúpu domu, ho získala do svojej správy a v snahe uspokojiť svoju pohľadávku sa rozhodla predať nehnuteľnosť v dobrovoľnej dražbe.

Námietky vlastníkov

Pôvodne stanovená cena 300 tisíc eur nijako nenadchla prípadných záujemcov, po niekoľkých márnych pokusoch sa podarilo napokon dom predať za necelých 190 - tisíc eur. Podnikateľka po prepustení na slobodu, nenechala nič na náhodu a svojich nárokov sa začala domáhať súdnou cestou. Ťahanice napokon vyústili do prekvapivého verdiktu súdu.

"V uvedenej veci Okresný súd Košice I dňa 2. 8. 2017 rozhodol, že v celom rozsahu žalobe vyhovel, t.j. určil, že právny úkon, dobrovoľná dražba, je neplatný. Strany sporu, ktorým bude písomné vyhotovenie rozsudku doručené, môžu podať odvolanie," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ Marcela Gálová, hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach.

Predčasná radosť?

S potešujúcou informáciou sa Kabrheľová podelila s priateľmi na sociálnej sieti. „Dnes mi okresný súd vrátil späť nehnuteľnosť v Čermeli, ktorá bola nezákonným spôsobom vydražená, keď som bola umiestnená do vyšetrovacej väzby. Veľmi sa teším,“ napísala Nora a nezabudla pridať ani množstvo smajlíkov. Hoci na prvý pohľad vyzerá, že na Kabrheľovú sa usmialo šťastie, zatiaľ ešte nemá nič vyhraté, keďže ide len o rozhodnutie prvostupňového súdu, protistrana sa má právo odvolať a kauza sa potom presunie na Krajský súd v Košiciach.

Okrem toho je v prípade ešte ďalší zainteresovaný, hudobník Braňo Mojsej.

Nároky rockera

„Vystupujem v súdnom spore ako žalobca v druhom rade. Počkám si na písomné doručenie rozsudku a poradím sa o ďalších krokoch so svojim právnikom. Nechcem, aby to vyzeralo, že sa trhám za peniazmi, ale podľa zásady „cudzie nechcem, ale svoje si nedám,“ prijmem účinnú stratégiu. Nehnuteľnosť sme nadobudli len za peniaze z hypotéky, nikto do kúpy nevkladal svoje peniaze, aj preto sme pred bankou vystupovali ako rovnocenní dlžníci, ktorí hypotéku splácali rovnakým dielom. Keďže BSM sme nemali rozdelené počas manželstva ani jeho ukončení, predpokladám preto, že aj ja mám nárok na finančný podiel z dražby, ktorá by sa podľa mojich informácii mala opakovať,“ povedal rázne Mojsej.



Vtip o trojici

Dodal, že vyjadrenia istých ľudí, napriek tomu,že ešte nemajú v ruke písomné vyhotovenie rozsudku, mu pripomínajú vtip o trojici, ktorá sa hádala, kde bude bývať a pritom nemali nič, ani len stan.

​Versače si brúsi zuby

Je verejným tajomstvom, že na lukratívnu nehnuteľnosť má dávno zálusk aj František Kabrheľ, ktorý cestou „postupných krokov“ berie zatiaľ všetko. Manželka Nora na neho prepísala dom na Pereši a svoj spoluvlastnícky podiel z dedinského domu v Smolníku. To, či skončí v jeho rukách aj dom v Čermeli je zatiaľ vo hviezdach, keďže rozsudok ešte nie je právoplatný.

​ Renomovaný advokát Pavel Hagyari má vo veci jasno

V prípade ak bol dom kúpený počas trvania manželstva na úver a BSM nebolo zrušené napr. rozhodnutím súdu, patri táto nehnuteľnosť do BSM a to aj napriek tomu, že je písaná iba na jedného z manželov. Po vyhlásení súdu, že dobrovoľná dražba je neplatná je banka povinná vrátiť plnú sumu ktorú zinkasovala úspešnému dražiteľovi. Je predpoklad, že banka, ktorá poskytla manželom hypotéku, nebude súhlasiť s pokračovaním splácania úveru, vyzve preto dlžníkov, aby v ňou stanovenej lehote okamžite vyplatili dlžnú sumu so všetkými nákladmi. Ak sa tak nestane, bude si ju vymáhať exekučne a potom môže dražbu nariadiť exekútor. Bývalí manželia, by preto mali predať nehnuteľnosť sami, dobrovoľne, za nimi stanovenú cenu, ktorá by mala byť vyššia ako je dlžná čiastka. Z tej potom vyrovnať podlžnosti voči banke. Čo ostane sa rozdelí rovnakým a nemenným dielom medzi obidvoch bývalých manželov.