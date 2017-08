FOTO Chodník, ktorý vás zavedie do dávnych čias: Historické banícke štôlne ako na dlani!

Podľa slov predsedu spolku Dušana Oravca trasa chodníka je vedená po existujúcich lesných cestách a chodníkoch. "Tvorí ho celkom päť informačných drevených panelov, z ktorých dva sa nachádzajú v katastri mesta Rožňava a tri v katastri obce Krásnohorské Podhradie. Teší nás, že sme sa na otvorení zišli v takom počte. Robili sme to pre každého, koho aspoň trošku láka príroda a história nášho mestečka. Do budúcnosti však plánujeme ďalšie takéto aktivity," povedal Oravec.

Čítajte viac Škôlkári v Lučenci majú priamo v areáli aj netradičný pocitový chodník

Vlastníci pozemkov – mesto Rožňava, Mestské lesy a Lesy SR – súhlasili s jeho zriadením. Na otváraní nechýbal ani zástupca primátora, pán Dionýz Kemény, ktorý neskrýval nadšenie.

Grafické návrhy s informáciami sú vytlačené na plastových tabuliach, ktoré budú osadené na náučnom chodníku.

„Osadili sme 5 náučných tabúľ na trase chodníka, dúfajúc, že poslúžia turistom a nestanú sa terčom vandalov. Zostáva ešte dokončiť značenie chodníka a osadiť tabuľky s popisom banských diel,“ doplnil Oravec.

GBS Bratstvo je neziskovou záujmovou organizáciou, ktorá združuje pracovníkov bývalých banských závodov, ako aj sympatizantov s touto profesiou. Jej hlavným poslaním je zachovávanie baníckych pamiatok a tradícií.

„Štôlne v tejto lokalite sú veľmi zachovalé a to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa na túto lokalitu aj zamerali. Ďalej takou dobrou myšlienkou bolo aj to, že sme vybrali miesto s výhľadom na Rožňavu. Chodník je dosť dlhý, má 15 kilometrov, tá prvá časť vedie cez lesné cestičky a potom sa po prevýšení dostávame už do tých zaujímavých miest. Takou zaujímavou lokalitou je miesto, kde prechádzala lanovka z Malého vrchu na Rožnava baňu. Jednou takou raritou je štôlňa Berta, jej dĺžka je približne 100 metrov a je zachovalá, no vstup do nej je zakázaný,“ uviedol Ján Kilík, riaditeľ Správy Národného parku Slovenský kras, ktorý celé budovanie odborne zastrešoval.