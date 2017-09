FOTO Michal Hudák medzi svojimi: Čo odkázal Miki Hric policajtom?

Obľúbený zabávač sa ako Miki Hric zo seriálu Profesionáli spolu s kolegom Hurkom zaplietli do ilegálneho obchodu so zbraňami, ktorý viedol mafiánsky boss Ali Krasňaský. No a skončili ako rukojemníci. Na pomoc svojim kolegom prišla Skajka na obrnenom transportéri spolu po zuby ozbrojenými kukláčmi.

Takúto vtpnú a najmä efektnú ukážku zahrali pred návštevníkmi celonárodného Dňa polície v Prešove. “Je to adrenalín,” povedal so smiechom herec. A hneď sa prevtelil do role Mikiho Hrica a pokračoval východniarskym nárečím: “Chlapcom sme veľmi radi pomohli. Keby kedykoľvek daco od nás potrebovali, tak nech še ozvu. Šak znaju, dze nás majú hledac. Ukazali sme im, jak to maju robic a co. Trošku sme ich popchali dopredu, žeby še nebali. Bo my s Hurkom mame odvahy na rozdavane.”

Prešovskí policajti sú jeho kamaráti

Moderátor sa medzi prešovskými policajtmi cíti veľmi dobre, má medzi nimi veľa kamarátov: “Je to milé po čase sa s nimi stretnúť. Dnes som zostal prekvapený, koľko mojich priateľov robí pracuje u polície. Chalan dá dolu kuklu a ja na to, že aj ty?”

Kukláči zaujali viackrát

Policajti z prešovského pohotovostného policajného útvaru predviedli svoju pripravenosť aj v samostatnej, vážne poňatej ukážke o rukojemníckej dráme s ozbrojeným páchateľom.

Dokázali, že sú zruční ostreľovači, ako snajperi dokážu striehnuť v teréne bez pohnutia, sú pyrotechnici schopní zneškodniť výbušniny, parašutisti, vedia sa zlaňovať, špeciálna práca vo výškach pre nich nie je žiaden problém, sú pripravení na krízové vyjednávanie, vedia zachraňovať a ovládajú rôzne špeciálne techniky.

Čítajte viac EXKLUZÍVNE FOTO Svadba u Michala Hudáka: Dobre sa zabávala aj známa televízna moderátorka

Diváci na policajnom dni videli zásah z policajného vrtuľníka, z ktorého sa zlanili kukláči či krycích strelcov z ďalšej helikoptéry. Tí dávali pozor a v prípade napadnutia zlaňujúcich policajtov boli pripravení okažmite zasiahnuť. Využili aj útočnú plošinu, no tú mali iba požičanú od kolegov z Čiech. A prečo ju Slováci nemajú? “Pracujeme na tom, aby sme aj tento typ vozidiel dostali do špecializovaných útvarov,” uviedol policajný prezident Tibor Gašpar.

Vystavovali policajné čiapky z celého sveta

Okrem ďalších ukážok z rôznych oblastí policajnej činnosti a celodenného kultúrneho programu bolo súčasťou podujatia sprístupnenie dvoch veľkých zbierok policajných čapíc.

Dovedna ich bolo 397 kusov z takmer 90 krajín sveta. Nechýbali nielen kovbojské z Ameriky, ale bola tam aj čapica zo Spojených arabských emirátov, Južnej Afriky či z Francúzska. Podobná, akú nosil aj Louis de Funes v známych komédiach o žandároch.

Až 150 čapíc patrí do zbierky súčasného riaditeľa odboru poriadkovej polície na krajskom riaditeľstve v Prešove Štefan Leščák (47) z Veľkého Šariša. Zbierať ich začal náhodne pred 15 rokmi, zvyšok vlastní jeho bývalý kolega z Trnavy.

Aký bol dôvod prípravy takéhoto veľkolepej akcie? “Snažíme sa našu prácu priblížiť verejnosti čo najviac a o získanie vyššej dôveryhodnosti,” zhodnotil prešovský krajský policajný riaditeľ Dušan Sabol.