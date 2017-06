FOTO Sexi študentky vedia ako zaujať: A nie je to iba vysvedčenie!

V posledný júnový deň sa so školským rokom v Rožňave lúčili stovky študentov. Čaká ich prázdninové voľno a množstvo zážitkov, kým v septembri opäť zasadnú do školských lavíc.

My sme šli zmapovať posledné chvíle už uplynulého školského roka na Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika. Hemžilo sa to tam krásnymi gymnazistkami, no samozrejme aj vyfešákovanými mladými mužmi.

Dievčatá nahodili letný štýl a s radosťou nám zapózovali pred fotoaparátom aj s vysvedčením. Chalani zvolili klasiku, no aj medzi nimi sa našlo viacero fešákov. Úsmev stredala rozlúčka so spolužiakmi, keďže niektorí sa neuvidia celé prázdniny.

"S vysvedčením som spokojná. Učila som sa celý rok, takže som vedela priebežne aké bude a tým pádom som si mohla známky vylepšovať," povedala Nika a dodala, že na leto sa už veľmi tešila, keďže má naplánovaných viacero výletov aj do prírody, ktorú obľubuje.

"Vysvedčenie spokojnosť. Konečne je tu čas oddychu a prázdnin. S kamoškami si ideme teraz sadnúť a prebrať nejaké veci ohľadom leta. Už sa naozaj tešíme," hovorí Janka s úsmevom kráčajúc von zo školy.