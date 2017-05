Herec Janko Koleník si užíva májové slasti: Láska je niečo úžasné!

Aké sú vaše spomienky na nakrúcanie seriálu?

Lepších je viac. Dobové bohatstvo, ozajstné historické miesta a predmety, výborný pracovný kolektív. Tie horšie hádam ani nie sú.

Seriál bol historický a detektívny. Bavil vás tento žáner?

Veľmi. Uznávam, je ťažký na realizáciu. Scenáristicky aj produkčne. O to radšej som, že sme sa po dlhých rokoch bez historických seriálov o to pokúsili ako prví.

Trúfli by ste si na prácu detektíva?

Nie. Musí to byť psychicky náročné povolanie, ktoré výrazne zasahuje do súkromia detektíva. Herectvo mi bohato stačí.

Herectvo je špecifické povolanie, mnohí tvrdia, že je vhodné len pre exhibicionistov. Prečo ste si ho vlastne vybrali?

Herectvo považujem za intímne umelecké sebavyjadrenie. Pred každým predstavením si kladiem otázku, prečo ma to dnes bude baviť. Ale nie je to len o momente exhibície. To by si divák hneď všimol. Viac chvíľ je takých, keď nastupujem na javisko a pýtam sa, či sa predstavenie vydarí, či divákov vtiahneme. Pocit, keď sa to podarí, je istá dávka slasti, pre ktorú sa to oplatí robiť.

Keby ste neboli hercom, v akom povolaní si viete seba samého predstaviť?

Viem si predstaviť prácu so zvieratami. Alebo s ľuďmi odkázanými na pomoc. Nerád vidím ľudskú nedôstojnosť a keď sa ubližuje slabším.

V seriáli 1890 môžu obdivovať aj vašu postavu - považujete sa za prototyp správneho súčasného muža?

Určite nie. Ten podľa mňa neexistuje. Každý má iné videnie prototypov a ideálov. Ale áno, cvičím – zhruba od sedemnástich rokov. Je to môj spôsob relaxu a pohybu.

Cvičíte, žijete pomerne pokojne a striedmo. Vyznávate nejaký životný štýl, ktorý je vám vlastný?

Robím, čo mi je príjemné, cvičím, jem chutné veci, nehovorím, že zdravé, pijem veľa vody. Robím, čo ma baví. Nerobím, čo mi nereže. Nefajčím, nepijem a nechodím nikam, kde mi nie je dobre.

Je máj. Čo pre vás tento krásny mesiac znamená?

Nič viac ako mesiac, keď kvitne všetko naokolo a je predzvesťou leta.

Máj je aj lásky čas. Aká láska je pre vás ideálna a čo od nej čakáte?

Láska je sama osebe ideálny moment. Je to harmónia a pokoj hlavne v sebe. Keď si človek môže povedať, že je na poriadku.